Vavro utrpel počas zápasu Nemeckého pohára vážne svalové zranenie, čaká ho operácia

Na archívnej snímke slovenský futbalista v drese Wolfsburgu Denis Vavro počas zápasu 26. kola nemeckej Bundesligy FC Augsburg - VfL Wolfsburg. (Autor: TASR)
TASR|19. aug 2025 o 09:23
Doba rekonvalescencie nie je nateraz známa.

WOLFSBURG. Slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro z VfL Wolfsburg utrpel počas zápasu 1. kola Nemeckého pohára s SV Hemelingen vážne svalové zranenie.

Dvadsaťdeväťročného obrancu čaká v najbližších dňoch operácia, ktorá ho vyradí na neurčitý čas.

Wolfsburg zvíťazil v sobotu na pôde účastníka piatej najvyššej nemeckej súťaže vysoko 9:0 a postúpil suverénne do 2. kola, prišiel však o svojho stopéra.

Vavro nastúpil v základnej zostave, no pre zranenie striedal už v 10. minúte. Podľa webstránky bundesligistu sa nevyhne chirurgickému zákroku.

„VfL Wolfsburg bude bez obrancu Denisa Vavra až do odvolania. Slovák utrpel vážne svalové zranenie v oblasti priťahovača počas víťazného zápasu prvého kola DFB Cupu proti SV Hemelingen a v najbližších dňoch podstúpi operáciu. Denisovi prajeme všetko najlepšie a skoré uzdravenie,“ uviedol VfL na svojom oficiálnom webe.

Zranenie Vavra je nepríjemná správa aj pre slovenskú reprezentáciu, ktorú čakajú v septembri úvodné súboje v kvalifikácii o postup na MS 2026.

„Sokoli“ odštartujú svoje účinkovanie v A-skupine 4. septembra v Bratislave proti Nemecku, o tri dni neskôr sa predstavia v Luxembursku.

Tréner Francesco Calzona nemôže v zápasoch počítať ani s Tomášom Suslovom, ktorý utrpel počas tréningu vážne zranenie ľavého kolena a v pondelok mal podstúpiť v Ríme operáciu predného skríženého väzu.

Dvadsaťtriročný ofenzívny stredopoliar Hellasu Verona bude pauzovať niekoľko mesiacov.

DFB Pokal

    dnes 09:23
