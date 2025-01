Chválil ho Guardiola. Ostrý Slovák ovládol štatistiku jednej z najlepších líg sveta

Má najviac odvrátených lôpt do bezpečia. Ide o tzv. clearances, čiže odkopnutia. Vavro ich nazbieral od začiatku sezóny až 95. Druhý Robin Koch ich má až o pätnásť menej.

V poslednom zápase proti Hoffenheimu ich mal Vavro až pätnásť.

Vlani ho chválil ospevovaný tréner Manchestru City. Keď Pep Guardiola dostal otázku, či ho nejaký hráč Kodane zaujal, tak označil Slováka.

V Taliansku neuspel

„Má výbornú dlhú prihrávku. Je taký pokojný s loptou pri nohách,“ dodal Guardiola. Nestáva sa často, aby taký renomovaný tréner ukázal na slovenského futbalistu.

„Jeho fyzické parametre ho predurčujú do anglickej ligy. Je to aj môj sen ho dostať do Premier League,“ tvrdil jeho agent Martin Petráš.