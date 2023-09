Agent o Vavrovi: V Európe nie je veľa obrancov jeho kvalít. Taký artikel na trhu nie je

Je Vavro v životnej forme?

To by som nepovedal, pretože vo futbale sa veci menia veľmi rýchlo. Formu mal aj v roku 2019, keď prestúpil do Lazia Rím. Vtedy sa hovorilo o životnom transfere, ale nejako to nevyšlo. Vrátil sa naspäť do Kodane a je v pohode. To je kľúčové.

Keď to ešte okorení takýmito dvoma exportnými gólmi, tak to viacej rezonuje. Viacej je v povedomí. Darí sa aj Kodani, postúpili do Ligy majstrov. Vyhrali domácu ligu i pohár. A dobre odštartovali aj novú sezónu.