V Nemecku sa mu zapáčilo. Vavro ukončil hosťovanie a podpísal novú zmluvu

Dvadsaťdeväťročný obranca prišiel do bundesligového klubu na hosťovanie do konca sezóny z FC Kodaň a VfL využil opciu na trvalý prestup. Wolfsburg o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

WOLFSBURG. Slovenský futbalista Denis Vavro podpísal zmluvu s nemeckým Wolfsburgom do roku 2027.

„Klub do mňa od prvého dňa vložil veľkú dôveru. Vo Wolfsburgu som našiel prostredie, ktoré mi mimoriadne vyhovuje, a to tak po športovej, ako aj osobnej stránke. O to viac ma teší, že budem môcť v budúcnosti obliekať dres VfL.