Paríž prišiel o dôležitého hráča. Dembeleho vyradilo zranenie lýtka

Futbalisti francúzskeho Parížu Saint-Germain sa v najbližšom období musia zaobísť bez služieb útočníka Ousmana Dembeleho.
Dvadsaťosemročného Francúza vyradilo zo zostavy zranenie lýtka.
Dembele nedohral úvodný duel play off o postup do osemfinále Ligy majstrov, proti Monacu musel ísť predčasne z trávnika počas prvého polčasu.
„Je to pre nás strata, ale so žiadnym hráčom nejdeme riskovať. Budeme sa snažiť zvládnuť túto situáciu najlepšie, ako to bude možné,“ cituje agentúra AP trénera PSG Luisa Enriqueho.
Dĺžka absencie Dembeleho nie je známa, podľa oficiálnej klubovej webstránky bude v najbližších dňoch pracovať v posilňovni.
Reprezentant Francúzska patrí k oporám parížskeho klubu, v 25 stretnutiach zaznamenal 11 presných zásahov.