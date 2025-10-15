Dembele si diktuje podmienky. Po zisku Zlatej lopty chce v Paríži lepšiu zmluvu

PARÍŽ. Útočník Francúzska a PSG Ousmane Dembele požiadal parížsky klub o vylepšenie podmienok svojej zmluvy po tom, čo získal Zlatú loptu v roku 2025, informoval L'Équipe.
Podľa francúzskeho denníka v súčasnosti prebiehajú rokovania medzi športovým poradcom PSG Luisom Camposom a Moussom Sissokom, ktorý zastupuje Dembeleho.
Víťaz Ligy majstrov má záujem o predĺženie zmluvy s Francúzom, pričom berie na vedomie kolektívny úspech tímu. Podľa súčasnej dohody dostane bývalý hráč Barcelony 18 miliónov eur ročne pred zdanením.
V minulej sezóne Dembele odohral 53 zápasov vo všetkých súťažiach, strelil 35 gólov a pridal 16 asistencií. S PSG vyhral Ligu majstrov, Ligue 1, Francúzsky pohár aj domáci Superpohár.