Delegáti SFZ jednohlasne schválili rozpočet, na čele Komisie rozhodcov bude Jaška

Pri rozpočte hlasovalo všetkých 79 delegátov za, nikto sa nezdržal a ani nebol proti. "Vychádzame z možností, ktoré máme, takže ja som spokojný. My máme v stanovách, že máme hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, takže my celú tú štruktúru rozpočtu staviame takto.

V jednej prezentácii, ktorú som mal, sme ukázali to obdobie od roku 2011, s akým rozpočtom sme robili v tom období. A s akým rozpočtom robíme dnes. Je to diametrálne odlišné," uviedol prezident SFZ Ján Kováčik.

Delegáti okrem tradičných bodov ako je správa kontrolóra SFZ, či udeľovanie ocenení SFZ (Zlatý odznak SFZ), hlasovali aj za člena VV SFZ – zástupcu rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov. Jediným kandidatátom bol Jaška a jednohlasne ho schválilo všetkých 75 prítomných delegátov.

"Pocity sú optimistické. Podpora delegátov ma zaväzuje. My sme servis pre kluby, futbalový zväz, ako komisia rozhodcov a rozhodcovia. Už v zime sme urobili veľký kus práce s rozhodcami na to, aby sme postupovali všetci v rovnakej línii, aby rozhodcovia na hracej ploche sa snažili zabezpečiť to, ako sú najnovšie trendy v rámci rozhodovania a dúfam, že sa nám to podarí.

My s nimi budeme pracovať ďalej. Musím povedať, že komisia rozhodcov sa nemení, sme jeden tím a chceme dosiahnuť to, aby o nás bolo čo najmenej hovorené," povedal po zvolení.

Päťdesiatpäťročný Jaška bol dočasne na čele KR SFZ už od februára, keď ho na svojom zasadnutí poverili členovia Výkonného výboru SFZ. Bývalý rozhodca ukončil aktívnu kariéru v roku 2015.

Od roku 2022 pôsobil ako riadny člen KR SFZ a zároveň ako delegát stretnutí v súťažiach SFZ. Pred jedenástimi rokmi rozhodoval finále Slovnaft Cupu 2013/2014. V boji o titul v Slovenskom pohári vtedy Košice zvíťazili v Myjave nad Slovanom 2:1.

Na pozícii nahradil Ružbarského, ktorý pôsobil v KR SFZ od roku 2010 ako člen a podpredseda, v roku 2014 sa stal jej predsedom. Po 11 rokoch sa vzdal funkcie predsedu, no naďalej zostal pozorovateľom rozhodcov v súťažiach SFZ, UEFA a FIFA.