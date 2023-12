Rice zostrelil nováčika v infarktovom závere a rozhodol o triumfe Arsenalu: Parádny zápas

Ukázali sme odolnosť, charakter i kvalitu. Hrať zápas každé tri dni, zakaždým s cieľom zvíťaziť, nie je jednoduché, vyžaduje si to veľa. Je to o prístupe hráčov, o ich vôli," citovala trénera Arsenalu agentúra AP.

Arteta sa však svojho brankára zastal: "Patrí to k práci. Nie je to o hľadaní vinníka. Nikdy sme to nerobili a ani nebudeme.

Je to o tom, ako tím na niečo také zareaguje. A mne sa páčila naša odpoveď. Myslím si však, že v daných situáciách vieme brániť lepšie."

Kouča "kanonierov" potešilo, že jeho zverenci išli v závere až na hranicu svojich síl: "Nechceli sme remízu, chceli sme zvíťaziť.

Bolo cítiť ten náš drajv, tú energiu, riziko, ktoré sme na seba zobrali, a emócie, ktoré sme ukázali na ihrisku.

Mali sme využiť naše šance a dať z nich góly už skôr. To sa nestalo, no skúšali sme to až do konca a boli sme za to odmenení. Som hrdý na moje mužstvo."