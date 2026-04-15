Hráči nebudú môcť ležať na trávniku a simulovať. Šéf Neapola má radikálne návrhy

Majiteľ talianskeho futbalového klubu SSC Neapol Aurelio De Laurentiis prichádza s radikálnymi návrhmi na zmenu futbalu.
Obáva sa totiž, že ak sa šport neprispôsobí mladšej generácii, postupne stratí popularitu.
Ako referuje web Daily Mail, už 76-ročný funkcionár navrhuje skrátiť zápasy zo súčasných 90 minút na len 50 minút, pričom by sa hrali dva polčasy po 25 minút. Zároveň by sa počítal iba čistý herný čas, aby sa eliminovalo zdržiavanie hry.
„Skrátil by som polčasy na 25 minút. A hráči by nemohli ležať na trávniku a simulovať,“ uviedol v rozhovore pre The Athletic.
Ešte väčšiu pozornosť vyvolal jeho návrh na zrušenie žltých a červených kariet. Namiesto nich by zaviedol systém dočasných vylúčení podobný ragby - za menší priestupok by hráč odišiel na päť minút, za vážnejší na dvadsať. Po uplynutí trestu by sa mohol vrátiť späť do hry.
De Laurentiis sa chce zamerať aj na zvýšenie atraktivity zápasov, najmä počtu gólov. Navrhuje preto upraviť pravidlo ofsajdu tak, aby útočníci mali väčšiu výhodu. Podľa neho by sa nemali rušiť góly pre minimálne milimetrové postavenie mimo hry.
Jeho návrhy prichádzajú v čase, keď Serie A smeruje k záveru sezóny. Neapol síce patrí medzi špičku, no na vedúci Inter Miláno stráca niekoľko bodov a sezónu pravdepodobne ukončí bez trofeje.
„Nová generácia je naše zlato. Ak ju neoslovíme, futbal zomrie,“ varoval De Laurentiis a naznačil, že bez výrazných zmien môže šport postupne stratiť fanúšikov, ktorých si budoval celé desaťročia.