Známa značka pohodlne kraľuje tabuľke. Ide to podľa našich predstáv, hovorí mladá opora tímu

BARDEJOV. V Bardejove sa futbal hrá už od roku 1922. Počas svojej existencie sa menil názov klubu aj súťaží, v ktorých účinkoval.
V časoch Československa bol vrcholom Partizánovho pôsobenia štart vo vtedajšej druhej celoštátnej lige, ktorá mala skutočne vysokú úroveň.
Bardejovčania tak mali možnosť vidieť a hráči zasa zmerať si sily so slávnymi tímami ako Sparta Praha, Lokomotíva Košice, Baník Ostrava, Trenčín či Banská Bystrica.
Po vzniku Slovenskej republiky dosiahol Partizán svoj najväčší úspech účinkovaním v najvyššej slovenskej súťaži (1993 – 1999).
Po zostupe z prvej ligy sa však klub postupne prepadal až do tretej ligy, v ktorej pôsobil až do sezóny 2009/2010, keď sa opäť vrátil do druhej ligy.
V roku 2022 oslávili na Hornom Šariši sté výročie. Oslavy boli dôstojné, no nasledujúce roky už úspešné neboli. Partizáni sa postupne prepadli do nižších súťaží a dnes pôsobia v Majstrovstvách regiónu – 4. lige východ.
Táto súťaž klubu so slávnou históriou nesvedčí, a preto je jediným cieľom v aktuálnom ligovom ročníku postup do TIPOS III. ligy východ.
Káder Partizána je veľmi mladý – skúsených hráčov je málo a mladíci potrebujú zbierať skúsenosti. Napriek tomu mužstvo, po počiatočných rozpačitých výkonoch, chytilo formu a začalo zbierať body.
Po desiatich kolách sú hráči Partizána na prvom mieste s bilanciou 10 zápasov – 8 výhier, 1 remíza, 1 prehra, skóre 23:6 a 25 bodov. Pred druhým tímom majú náskok 5 bodov, pred tretím a štvrtým 6 bodov.
Jedným z hráčov, ktorý už ako sedemnásťročný nastupoval vtedy za treťoligové A-mužstvo, je Dávid Zamborský. Dnes devätnásťročnému stredopoliarovi sme položili niekoľko otázok.
"Moja futbalová kariéra začala v domácom prostredí v Šibe, kde som hrával do 14 rokov. Od dorasteneckého veku som prestúpil do Partizána, kde pôsobím dodnes.
Verím, že moja kariéra je ešte len na začiatku. Hoci hrávam mužský futbal už tretiu sezónu, vekovo som oficiálne mužom iba prvý rok.
Už ako malý chlapec som veľmi túžil hrať za známy, vtedy druholigový Bardejov. Bola to pre mňa veľká výzva a som šťastný, že sa mi to podarilo,“ hodnotí svoju kariéru Zamborský.
Ciele Partizána sú jasné: „Klubové ciele sme si určili už na začiatku sezóny v kabíne. Myslím, že každému je jasné, že naším cieľom je dosiahnuť čo najvyššie umiestnenie.“
Mrzí nás prehra v Kendiciach a taktiež strata bodov doma proti Ľuboticiam, no napriek tomu sa nachádzame na čele tabuľky. Myslím, že to ide podľa našich predstáv, no určite nechcem nič zakríknuť."
„Ako každý futbalista by som sa raz chcel živiť a naplno venovať futbalu. Osobne by som rád založil rodinu a zabezpečil všetkých svojich najbližších – to je pre mňa priorita.
Momentálne sa venujem kamarátom, tréningom a štúdiu. Študujem na Strednej priemyselnej škole v Bardejove, kde som v maturitnom ročníku, takže mojím cieľom je úspešne zmaturovať. Nemám veľa voľného času, no uvidíme, čo život prinesie,“ zakončil.