Tím klesá a trénera hnevá lenivý výkon. Zo Strelca musia vyťažiť viac, tvrdí expert

Nádej na priamy postup do Premier League je v troskách a frustrovaní fanúšikovia vyčítajú hráčom, že v dôležitých chvíľach zlyhali.
Aj takto zhodnotil portál Teesside Live sériu futbalistov FC Middlesbrough, ktorí boli donedávna na najlepšej ceste späť medzi anglickú elitu.
Už vyše mesiaca však čakajú na víťazstvo a ďalším škrtom cez rozpočet bola víkendová domáca prehra 0:1 so zachraňujúcim sa Portsmouthom.
Akákoľvek bodová strata by v tomto zápase bola sklamaním, no inkasovaný gól v 97. minúte po tečovanej strele ešte znásobil nevydarené obdobie "Boro", za ktoré nastupuje aj slovenský útočník David Strelec.
Šesť zápasov bez výhry
Odchovanec Slovana Bratislava je s piatimi gólmi tretím najlepším strelcom mužstva, no aj jeho zásahy citeľne chýbajú v poslednej štvrtine sezóny.
Po 36. kole bolo Middlesbrough na druhom mieste s päťbodovou stratou na vedúce Coventry City a so štvorbodovým náskokom pred Millwallom.
Lenže odvtedy získalo v šiestich zápasoch len tri body za remízy, spadlo na štvrtú priečku a zrejme sa bude musieť uspokojiť iba s play-off.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Middlesbrough - Portsmouth
Strelec počas tohto obdobia ani raz neskóroval, čo sa prejavilo aj v hodnotení expertov. Pri remíze 2:2 na pôde Swansea City dostal známku 5 z 10, čo bola najnižšia spomedzi hráčov Middlesbrough.
Rovnakú mal aj pri nezdare proti Portsmouthu. V zápase zaznamenal jeden nepresný pokus hlavou a jedinú kľúčovú kolmicu, ktorá viedla k šanci Rileyho McGreea. Ten však mieril do brankára hostí.
"Na začiatku druhého polčasu mal Strelec zopár vydarených dotykov, ktorými vytvoril šance. V prvom dejstve bol však anonymný. Po hodine hry bol stiahnutý z ihriska," napísal novinár Craig Johns.
Ďalší expert Dominic Shaw z The Northern Echo doplnil: "V prvom polčase hral príliš hlboko. Boro musí nájsť spôsob, ako zo Slováka vyťažiť viac."
Dali štyri góly, mohli štrnásť
Po desiatej ligovej prehre neskrýval svoje emócie ani tréner Kim Hellberg. Hoci často bráni svojich zverencov, tentokrát bol veľmi kriticky.
"Som sklamaný a zničený. Náš výkon bol slabý a prvý polčas hrozný. Bolo to nudné, lenivé a bez energie. Akoby ste sledovali, ako schne farba.
Musel som zlyhať vo všetkom, čo som hráčom povedal pred zápasom. Prvých 15-20 minút druhého polčasu bolo z našej strany najlepších, ale neboli sme dostatočne efektívni," povedal Hellberg.
Tiež dodal, že je ťažké prijať takúto prehru, ktorá mu pripomenula nedávne zaváhanie s Bristolom City. Za stavu 1:0 zahodil Strelec veľkú šancu, čo hostia potrestali vyrovnaním po poslednom rohu duelu.
Hoci posledný zápas Middlesbrough nevyšiel, analytik televízie Sky Sports Don Goodman tvrdí, že súčasná séria neodzrkadľuje hernú úroveň mužstva. To vyprodukovalo v priemere viac ako 25 striel na zápas.
"Vytvorili si osemnásť veľkých šancí s očakávaným počtom gólov 14,19 a strelili iba štyri. To v skratke hovorí všetko o ich hlavnom probléme.
Ten sa už stáva psychologickým, pretože keď majú hráči šancu skórovať, uponáhľajú sa alebo nerobia správne rozhodnutia," povedal.
V klube vidia potenciál
Middlesbrough si naposledy zahralo v Premier League v sezóne 2016/2017 a aj od výkonov Strelca bude závisieť, či ukončí čakanie na návrat.
Novinár Craig Johns, ktorý sa dlhodobo špecializuje na dianie v klube, o Strelcovi povedal, že je inteligentný hráč s dobrou technickou, sebavedomým zakončením, no zároveň potrebuje servis od spoluhráčov.
"Boro nezaplatí také peniaze za hocijakého hráča. V Strelcovi vidia v klube veľký talent a budú dúfať, že tréner Hellberg dokáže nájsť spôsob, ako ho naplno rozvinúť," povedal redaktor webu Teesside Live.
Strelec v posledných štyroch ligových dueloch nastúpil v základnej zostave, má dôveru trénera a bude mať niekoľko možností sa za ňu odvďačiť.
Middlesbrough čakajú do konca sezóny ešte štyri zápasy, pričom už ten najbližší na pôde Ipswichu napovie, či ešte zdramatizuje súboj o druhé miesto.
Umiestnenie v top 6 by mu nemalo ujsť, pričom mužstvá na 3.-6. mieste čaká baráž systémom play-off. Finále sa odohrá 23. mája vo Wembley.