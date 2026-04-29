Dráma o Premier League vrcholí. Ipswich zaváhal a dal šancu Strelcovi a Middlesbrough

Boj o priamy postup do najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League dostáva pred posledným kolom dramatickú zápletku - aj so slovenskou stopou.
Druhý tím tabuľky Ipswich Town totiž v utorok večer len remizoval na pôde Southamptonu 2:2 a otvoril dvere prenasledovateľom - medzi nimi aj FC Middlesbrough, za ktoré nastupuje slovenský reprezentant Dávid Strelec.
Ipswich sa pritom dostal do vedenia krátko po prestávke zásluhou Wesa Burnsa, no domáci dokázali rýchlo odpovedať.
Ryan Manning vyrovnal z priameho kopu a desať minút pred koncom poslal Southampton do vedenia Cyle Larin. Hostia však v závere zabojovali - striedajúci Jack Clarke vyrovnal v 87. minúte a mohol sa stať aj hrdinom, no o pár minút neskôr trafil len žrď.
Situácia na čele tabuľky je tak mimoriadne napätá. Ipswich síce drží druhé miesto, no má len jednobodový náskok pred Millwallom a dvojbodový pred Middlesbrough.
Práve tím so Strelcom tak naďalej živí reálnu nádej na priamy postup medzi elitu.
Ak chce Ipswich postúpiť bez baráže, musí v poslednom kole zdolať Queens Park Rangers. Každé zaváhanie môže znamenať, že šancu využijú prenasledovatelia - vrátane Middlesbrough, kde môže slovenský útočník zohrať kľúčovú úlohu.
„Boli sme len centimetre od víťazstva. Napriek tomu sa mi páčil náš výkon a teším sa na posledný zápas,“ povedal tréner Ipswichu Kieran McKenna.
Southampton síce definitívne stratil šancu na priamy postup, no určite si zahrá baráž. Už skôr si priamy postup do Premier League zabezpečil tím Coventry City, ktorý sa do najvyššej súťaže vracia po štvrťstoročí.