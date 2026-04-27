VIDEO: Manchester United si upevnil tretie miesto. Kapitán Fernandes sa priblížil k rekordu

Premier League - 34. kolo
Manchester United - FC Brentford 2:1 (2:0)
Góly: 11. Casemiro, 43. Šeško - 87. Jensen
Futbalisti Manchestru United zvíťazili v pondelkovom zápase 34. kola anglickej Premier League nad Brentfordom 2:1.
Góly domácich strelili v prvom polčase Casemiro a Benjamin Šeško, v závere duelu skorigoval výsledok za hostí Mathias Jensen.
Manchester United si po druhej výhre za sebou upevnil v tabuľke tretie miesto, na štvrtý Liverpool a piatu Aston Villu má trojbodový náskok.
VIDEO: Rekordná asistencia Fernandesa a víťazný gól Šeška
Na gól Šeška si pripísal asistenciu Bruno Fernandes. Kapitán United má v tejto sezóne na konte už 19 asistencií. Od prekonania rekordu v jednom ročníku ho delia už len dve asistencie.
Brentford v lige po piatich remízach vyšiel naprázdno a vypadol z pohárových priečok. Na siedmy Bournemouth, ktorý figuruje na tej poslednej znamenajúcej štart v Konferenčnej lige, stráca bod.