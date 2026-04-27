VIDEO: Manchester United si upevnil tretie miesto. Kapitán Fernandes sa priblížil k rekordu

Bruno Fernandes počas zápasu Manchestru United s Brentfordom. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR, ČTK|27. apr 2026 o 23:14
Góly strelili v prvom polčase Casemiro a Benjamin Šeško.

Premier League - 34. kolo

Manchester United - FC Brentford 2:1 (2:0)

Góly: 11. Casemiro, 43. Šeško - 87. Jensen

Futbalisti Manchestru United zvíťazili v pondelkovom zápase 34. kola anglickej Premier League nad Brentfordom 2:1.

Góly domácich strelili v prvom polčase Casemiro a Benjamin Šeško, v závere duelu skorigoval výsledok za hostí Mathias Jensen.

Manchester United si po druhej výhre za sebou upevnil v tabuľke tretie miesto, na štvrtý Liverpool a piatu Aston Villu má trojbodový náskok.

VIDEO: Rekordná asistencia Fernandesa a víťazný gól Šeška

Na gól Šeška si pripísal asistenciu Bruno Fernandes. Kapitán United má v tejto sezóne na konte už 19 asistencií. Od prekonania rekordu v jednom ročníku ho delia už len dve asistencie.

Brentford v lige po piatich remízach vyšiel naprázdno a vypadol z pohárových priečok. Na siedmy Bournemouth, ktorý figuruje na tej poslednej znamenajúcej štart v Konferenčnej lige, stráca bod.

