Futbalový reprezentant zomrel po útoku zlodejov. Tí ho ubili dlažobnými kockami

David Owori.
David Owori. (Autor: X / Vila SC)
ČTK|6. aug 2026 o 12:08
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Bol lídrom a inšpiráciou pre celú generáciu, uviedol vo vyhlásení národný futbalový zväz.

Futbalový reprezentant Ugandy David Owori zomrel po útoku pouličných zlodejov neďaleko svojho domu v metropole Kampale.

Kapitán najúspešnejšieho tamojšieho klubu SC Villa podľahol vážnym zraneniam, na mieste ho nechali páchatelia v bezvedomí.

Svedkovia tamojším médiám povedali, že bol ubitý dlažobnými kockami.

"David nebol len futbalista. Bol lídrom a inšpiráciou pre celú generáciu a v drese Uganda Cranes niesol nádeje národa, "uviedol vo vyhlásení národný futbalový zväz.

Gang napadol a olúpil Oworiho okolo ôsmej hodiny večer. Zomrel v nemocnici. Polícia po páchateľoch pátra.

V hlavnom meste Ugandy sú zločiny a násilná trestná činnosť každodenným javom.

V júni zomrel v Kampale ragbista Sydney Gongodyo, dav ho zbil, pretože si ho zrejme splietol so zlodejom.

Verejnosť a fanúšikovia preto pri vyjadrení ľútosti nad Oworiho smrťou kritizovali úrady, že nie sú schopné s kriminalitou bojovať.

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