Futbalový reprezentant zomrel po útoku zlodejov. Tí ho ubili dlažobnými kockami

Futbalový reprezentant Ugandy David Owori zomrel po útoku pouličných zlodejov neďaleko svojho domu v metropole Kampale.
Kapitán najúspešnejšieho tamojšieho klubu SC Villa podľahol vážnym zraneniam, na mieste ho nechali páchatelia v bezvedomí.
Svedkovia tamojším médiám povedali, že bol ubitý dlažobnými kockami.
"David nebol len futbalista. Bol lídrom a inšpiráciou pre celú generáciu a v drese Uganda Cranes niesol nádeje národa, "uviedol vo vyhlásení národný futbalový zväz.
Gang napadol a olúpil Oworiho okolo ôsmej hodiny večer. Zomrel v nemocnici. Polícia po páchateľoch pátra.
V hlavnom meste Ugandy sú zločiny a násilná trestná činnosť každodenným javom.
V júni zomrel v Kampale ragbista Sydney Gongodyo, dav ho zbil, pretože si ho zrejme splietol so zlodejom.
Verejnosť a fanúšikovia preto pri vyjadrení ľútosti nad Oworiho smrťou kritizovali úrady, že nie sú schopné s kriminalitou bojovať.