Šťastenu urazili hneď v prvom polčase prvého kola. Áčkari z Niké ligy zahodili tri šance

Diváci zo Žitného ostrova, ktorí videli prvý polčas úvodného zápasu tretej ligy Nové Zámky – Dunajská Streda B, musia byť z jesenného umiestnenia svojho tímu DAC Junior v dolnej polovici tabuľky sklamaní.
Mladíci rezervy prvoligistu ukázali v Nových Zámkoch v prvom dejstve variabilný futbal v neustálom pohybe s častým zabiehaním za obranu domácich, na čo sa dobre pozeralo.
Lenže žlto-modrí nedokázali prekonať vynikajúceho Andreja Maťašovského do prestávky ani z troch dobrých šancí dvoch nikéligových áčkarov, 20-ročného Senegalčana Gueyeho a vtedy iba 16-ročného Maďara Levente Böszeho.
A keď v poslednej minúte prvého polčasu prekonal vysokánskeho gréckeho brankára DAC-u Vasileiosa Kaltsasa vlastným gólom spoluhráč Adam Lami a Gueye neprekonal Maťašovského po obrátke ani v stopercentnej šanci zoči voči, potom už boli lepší Novozámčania, ktorí zvíťazili 2:0.
Mladučké mužstvo v druhom kole síce zdolalo doma Belušu vysoko 4:0, ale v piatom dostalo čistú päťku v Častkovciach (5:0), kde zvyšoval na 3:0 už po polhodine hry najlepší strelec súťaže Chorvát Mario Veljaca.
Ako je spokojný s premiérovou jeseňou novozloženého tímu v zreorganizovanej TIPOS tretej lige Západ sa Sportnet spýtal trénera FK DAC Dunajská Streda B DÁVIDA MACSICZU (33), bývalého mládežníckeho reprezentanta Slovenska, ktorý hral za Videoton-Puskás Akadémia druhú ligu v Maďarsku.
Ako hodnotíte premiérovú jeseň a 10. miesto novozaloženého tímu v tretej lige?
S veľkým rešpektom a zodpovednosťou sme vstúpili do novovytvoreného projektu DAC Junior.
Naším hlavným cieľom je pomôcť mladým hráčom s integráciou a prechodom do profesionálneho mužského futbalu a z dlhodobého hľadiska vytvoriť most medzi akadémiou a A-mužstvom.
Začiatky v novom projekte nie sú nikdy jednoduché, preto sa sústreďujeme na každodenný tréningový proces, nastavenie štandardov a profesionálneho prostredia pre rozvoj hráčov. Teší nás, že prepojenie s A-mužstvom funguje.
Hráči z akadémie dostávajú u nás v B-tíme príležitosť a zároveň je výborná spolupráca s trénerom Branislavom Fodrekom, vďaka čomu dostávajú naši mladí hráči šancu aj v prvom tíme, či už v tréningoch, alebo zápasoch.
Neurazili ste šťastenu hneď v prvom polčase prvého kola v Nových Zámkoch, keď mužstvo po vynikajúcej hre nevyužilo tri dobré šance za stavu 0:0?
Pre naše mladé mužstvo to možno bolo trochu aj urazením šťasteny, ale v prvom rade treba športovo uznať kvalitu súpera. Nové Zámky majú štatisticky najlepšiu obranu v lige a sú jedným z ašpirantov na postup.
My sme si vypracovali naozaj sľubné príležitosti, no nedokázali sme ich premeniť, zatiaľ čo domáci využili svoje skúsenosti a udreli v samom závere polčasu.
Pre našich hráčov to bola cenná lekcia. V mužskom futbale proti takémuto súperovi rozhodujú detaily a najmä efektivita.
Bilancia zápasov vonku 0 – 2 – 6 asi musí mrzieť. Ktoré zápasy najviac?
Vonkajšia bilancia nás určite mrzí. Ťažko vybrať jeden konkrétny zápas, mrzia nás všetky straty.
Teraz však musíme urobiť všetko preto, aby sme sa s vonkajším prostredím dokázali v jarnej časti vyrovnať lepšie a boli nielen herným prejavom, ale aj bodovo oveľa efektívnejší než na jeseň.
Ktorý bol najlepší jesenný výkon mužstva a ktorí hráči si zaslúžia pochvalu?
Jednoznačne domáci zápas proti Myjave, ktorý sme vyhrali 3:1. Rovnako ako Nové Zámky, aj Myjava patrí k ašpirantom na prvenstvo, má vysokú kvalitu a postupové ambície.
V tomto zápase to však bol náš deň, hráči ho odpracovali naplno. Boli v ňom výborné momenty, ktoré ukázali opodstatnenosť nášho projektu, hráči z A-mužstva priniesli kvalitu a skúsenosti, mladí hráči z akadémie zase zdravú dravosť.
Nesmierne nás teší, že proti druhej Myjave sa strelecky presadili traja hráči z akadémie, 18-roční Martin Jenčuš a Máté Fehér, a aj 19-ročný Karol Blaško.
Pochvalu si však zaslúži celý kolektív za taktickú disciplínu a obetavosť v prospech tímu, keď do toho dali všetci hráči úplne všetko.
Do zimnej prípravy s áčkom a už aj na lavičku náhradníkov v Niké lige sa dostalo trio hráčov. Odchovanec Šamorína, ktorý prišiel zo Slovana Bratislava Martin Jenčuš, ďalej stále iba 17-ročný odchovanec Vranova nad Topľou Adam Lábo a Černohorec Stefan Dukanović zapožičaný z Budućnosti Podgorica, inak brat krídelníka A-tímu Viktora Dukanovića. To vás musí hriať pri srdci…
Základom je filozofia celej akadémie a klubu, ako aj trénera A-mužstva Branislava Fodreka, ktorý má o mladých talentoch aj vďaka pôsobeniu pri mládežníckej reprezentácii Slovenska vynikajúci prehľad.
Martin Jenčuš už viackrát figuroval v blízkosti A-tímu, je to veľmi inteligentný a talentovaný hráč s veľkou budúcnosťou. Adam Lábo si šancu doslova vydrel svojou pracovitosťou a fyzickými parametrami, ktoré dlhodobo predvádzal v zápasoch i tréningoch.
Sme tu od toho, aby sme im pomohli sa v kádri áčka nielen objaviť, ale sa tam aj stabilizovať. Tak, ako sa to darí napríklad Nathanovi Udvarosovi či Karolovi Blaškovi.
Ako prebieha zimná príprava?
Začali sme ju vstupnými testami, následne sme prešli do intenzívneho tréningového procesu. Absolvujeme vysoký objem tréningov so zameraním na kondičnú, taktickú aj hernú zložku. Klubu sme vďační za výborné podmienky v akadémii, ktoré nám umožňujú pripraviť sa na jarnú časť sezóny čo možno najlepšie.
Výsledky prípravných zápasov
Vasas Budapešť B – DAC Junior 5:4
Góly za DAC B: Sárközy, Mészáros, Zápražný, Száraz.
DAC Junior – Opus Tatabánya 2:0
Góly za DAC B: Urban, Oroš.
DAC Junior – Mosonmagyaróvár TE 0:1
DAC Junior – Puskás Akadémia B 1:2
Góly za DAC B: Fehér
DAC Junior – ETO FC Győr B 3:2
Góly za DAC B: Všetky tri Blaško
Generálka na prvé jarné kolo: DAC Dunajská Streda B – Honvéd Budapešť B (nedeľa 22. februára o 12.00).
Aký je cieľ mužstva do odvetnej časti?
Chceme pokračovať v nastavených štandardoch a kultúre práce. Radi by sme sa v tabuľke posunuli do jej hornej polovice, najdôležitejšie však zostáva, aby sa hráči individuálne zlepšovali a výkonnostne približovali k nárokom na profesionálny futbal v A-mužstve.
Veríme, že prirodzeným výsledkom tohto progresu bude aj náš kolektívny úspech a bodový zisk v náročnej súťaži, ktorý bude lákať aj našich fanúšikov.
Nastali v kádri nejaké zmeny?
V hráčskom kádri už prišlo k určitým pohybom a nevylučujeme, že do začiatku súťaže ešte nejaké zmeny nastanú. V tejto chvíli by som ich však nerád konkretizoval.
Podľa pravidiel súťaže musia mať B-tímy na ihrisku v každom zápase minimálne sedem hráčov do 23 rokov a na súpiske môžu byť maximálne štyria cudzinci. Zopakujem však, naším hlavným cieľom je otvoriť hráčom akadémie cez rezervný tím dvere do seniorského futbalu.
Ako prežívajú hráči DAC Junior stretnutia A-tímu v Niké lige?
Na viacerých domácich zápasoch sme ako mužstvo boli spoločne povzbudiť naše áčko. Hoci nesledujú zápas priamo z trávnika, no nasať atmosféru z tribúny a vidieť tempo prvej ligy je pre nich nenahraditeľným zážitkom. Je to obrovská motivácia vidieť reálny cieľ, kam sa môžu tvrdou prácou prepracovať.
Práve nedávny zápas Dunajská Streda – Slovan Bratislava (0:3) rozvíril futbalovú hladinu, pretože v kľúčových momentoch bol VAR akoby vypnutý. Ako to videli hráči rezervy?
Konkrétne verdikty zo šlágra prvého jarného kola Niké ligy sme v kabíne nerozoberali. Keďže v našej súťaži systém VAR nemáme, hráčov vedieme k tomu, aby hrali naplno až do hvizdu rozhodcu.
Podstatné bolo, že sme v hľadisku sedeli ako jeden tím spolu aj s ostatnými kategóriami z našej akadémie.
Prišli sme podporiť naše áčko a najmä našich mladých spoluhráčov, ako napríklad Nathana Udvarosa, ktorý v tom zápase aj nastúpil, keď vystriedal v 65. minúte Ammara Ramadana.
Dávid Macsicza
Tréner FK DAC Dunajská Streda B
Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska prestúpil z Polygraf Venglošova FA do dorastu Puskás Akadémie, kde hral neskôr za vtedajší Videoton-Puskás Akadémia aj druhú maďarskú ligu. Z Maďarska odišiel v roku 2012 na deväť rokov do USA, aby tam hral štyri roky univerzitné súťaže. Päť rokov trénoval univerzitné futbalové tímy a vyštudoval bakalára a magistra. Po návrate z USA sa vrátil do Puskás Akadémie FC ako video analytik, kde pracoval tri roky v prvoligovom klube. V novembri 2024 prišiel k prvoligovému mužstvu DAC Dunajská Streda, kde dokončil sezónu 2024/2025 pri tréneroch Branislavovi Fodrekovi a Antoniovi Muňozovi ako asistent a video analytik.