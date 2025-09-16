Skvelé správy pre Hancka. S tímom odletel na zápas proti Liverpoolu

MADRID. Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko odletel s výpravou Atletica Madrid na stredajší úvodný zápas ligovej fázy Ligy majstrov na pôde FC Liverpool.
Dvadsaťsedemročný obranca pre zranenie členka nedohral sobotňajší zápas španielskej La Ligy proti Villarrealu (2:0).
V nedeľu netrénoval, tréner Atletica Diego Simeone ho však napokon zaradil na súpisku na zápas v LIverpoole a v utorok odcestoval spoločne s tímom do Anglicka.
Informoval o tom denník Marca. Atleticu bude pre zdravotné problémy na Anfielde chýbať pätica hráčov - Julian Alvarez, Jose Maria Gimenez, Alex Baena, Thiago Almadaz a Johnny Cardoso.