Skvelé správy pre Hancka. S tímom odletel na zápas proti Liverpoolu

TASR|16. sep 2025 o 18:42
Atleticu bude pre zdravotné problémy na Anfielde chýbať pätica hráčov.

MADRID. Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko odletel s výpravou Atletica Madrid na stredajší úvodný zápas ligovej fázy Ligy majstrov na pôde FC Liverpool.

Dvadsaťsedemročný obranca pre zranenie členka nedohral sobotňajší zápas španielskej La Ligy proti Villarrealu (2:0).

V nedeľu netrénoval, tréner Atletica Diego Simeone ho však napokon zaradil na súpisku na zápas v LIverpoole a v utorok odcestoval spoločne s tímom do Anglicka.

Informoval o tom denník Marca. Atleticu bude pre zdravotné problémy na Anfielde chýbať pätica hráčov - Julian Alvarez, Jose Maria Gimenez, Alex Baena, Thiago Almadaz a Johnny Cardoso.

