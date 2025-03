Hancko pred odvetou: Teraz sme my tí, ktorí sa musíme dobýjať a nie je to jednoduché

Slovenskému výberu bude situáciu znepríjemňovať pravdepodobná absencia defenzívnej dvojice Denis Vavro a Adam Obert.

Odveta je na programe v nedeľu od 18.00 h v Ľubľane.

Slovinsko - Slovensko /odveta baráže o postup do B-divízie Ligy národov/ Dátum: nedeľa o 18.00 h Miesto: štadión Stožice, Ľubľana (Slovinsko)

Prvý zápas: 0:0 Rozhodcovia: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rumunsko) TV vysielanie: STVR Šport Predpokladané zostavy: Slovinsko: Oblak - Karničnik, Drkušič, Bijol, Janža - Stojanovič, Gnezda Čerin, Petrovič, Elšnik - Šeško, Vipotnik Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Mesík, Hancko - Bero, Lobotka, Duda - Suslov, Boženík, Haraslín

Často rozhoduje jediný gól Slováci dokázali zdolať Slovincov iba v jedinom z ôsmich vzájomných stretnutí. Ak sa chcú prebojovať do vyššej divízie, potrebujú negatívnu bilanciu zmeniť na štadióne Stožice. Hancko odohral v prebiehajúcej sezóne dvojzápasy v Lige majstrov a uvedomuje si, že často v nich rozhoduje jeden gól.

"Viem, že v dvojzápasoch, keď je to tesné a ide o veľa, to tak väčšinou býva. Ku koncu zápasu na nás diváci trochu pískali, aby sme hrali dopredu. My sme si však museli uvedomiť, že súper mal nejaké šance a potrebovali sme to upokojiť," uviedol Hancko. Slováci v úvodnom dueli útočili do organizovanej defenzívy súpera, za ktorou navyše stál jeden z najlepších brankárov sveta Jan Oblak. VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Slovinsko (baráž Ligy národov)

Dlhoročná opora Atlética Madrid sa blysla najmä na konci prvého polčasu. Oblak v obrovskej šanci vychytal najaktívnejšieho Slováka Tomáša Suslova, keď vyrazil jeho hlavičku z bezprostrednej blízkosti. "Kedysi sme boli my mužstvo, ktoré čakalo, hralo v hlbšom bloku a hralo organizovane. Teraz sme my tí, ktorí sa musíme dobýjať a nie je to jednoduché," zamyslel sa ľavý obranca slovenského tímu.

Nikoho nevyradili karty Dobrou správou je, že ani jeden hráč pod hrozbou trestu vo štvrtok nedostal žltú kartu.

"Stratili sme Denisa Vavra aj Adama Oberta, čo nie je ideálne. Som rád, že sme to zvládli všetci, ktorí sme boli pod kartovou hrozbou. Tréner nám to prízvukoval a ja som to sám na sebe cítil. Mal som dva či tri súboje, keď som si povedal, že to za to niekde na polovici ihriska nestojí a radšej som súpera pustil. Možno aj preto mali o dva-tri brejky viac. Verím, že si to správne zanalyzujeme, nájdeme správny recept a znovu budeme bojovať. Verím, že šancí si vytvoríme ešte viac, bolo by fajn, ak by sa nám podarilo skórovať aj zo štandardnej situácie, čo sa nám dlho nepodarilo," povedal kapitán Feyenoordu Rotterdam.