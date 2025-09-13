Obrovský úspech pre Hancka. Fanúšikovia ho vyhlásili za najlepšieho hráča za mesiac august

MADRID. Slovenského futbalového reprezentanta Dávida Hancka vyhlásili za najlepšieho hráča Atletica Madrid za mesiac august. Jeho španielsky klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
„Som veľmi prekvapený a veľmi vďačný za to, že som po mojom prvom mesiaci v klube mohol získať túto cenu. Veľmi si vážim najmä to, že za mňa hlasovali fanúšikovia, za čo im ďakujem. Je to tu pre mňa niečo nové a na nejaké veci si musím zvyknúť.
Už nejaký čas hrávam v európskych ligách, ale tu v Španielsku sú hráči technicky nadaní a všetci chcú hrať s loptou. Pre mňa ako obrancu je to náročnejšie, pretože vždy dobrú kontrolujú loptu. Môj cieľ tak je byť ešte lepší v týchto situáciách,“ povedal Hancko.
Dvadsaťsedemročný obranca prišiel do hlavého mesta Španielska koncom júla z Feyenoordu Rotterdam za približne 30 miliónov eur a podpísal päťročný kontrakt.
Rýchlo sa dostal do základnej zostavy, v úvodných troch dueloch La Ligy odohral takmer plnú minutáž a zaznamenal aj jednu gólovú prihrávku.
Atleticu sa však príliš nedarilo, keď nazbieralo len dva body za remízy s Alavesom a Elche.