Obrovský úspech pre Hancka. Fanúšikovia ho vyhlásili za najlepšieho hráča za mesiac august

Dávid Hancko.
Dávid Hancko. (Autor: Facebook/Atlético Madrid)
13. sep 2025 o 12:14
Som veľmi prekvapený a vďačný, povedal Slovák

MADRID. Slovenského futbalového reprezentanta Dávida Hancka vyhlásili za najlepšieho hráča Atletica Madrid za mesiac august. Jeho španielsky klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

„Som veľmi prekvapený a veľmi vďačný za to, že som po mojom prvom mesiaci v klube mohol získať túto cenu. Veľmi si vážim najmä to, že za mňa hlasovali fanúšikovia, za čo im ďakujem. Je to tu pre mňa niečo nové a na nejaké veci si musím zvyknúť.

Už nejaký čas hrávam v európskych ligách, ale tu v Španielsku sú hráči technicky nadaní a všetci chcú hrať s loptou. Pre mňa ako obrancu je to náročnejšie, pretože vždy dobrú kontrolujú loptu. Môj cieľ tak je byť ešte lepší v týchto situáciách,“ povedal Hancko.

Dvadsaťsedemročný obranca prišiel do hlavého mesta Španielska koncom júla z Feyenoordu Rotterdam za približne 30 miliónov eur a podpísal päťročný kontrakt.

Rýchlo sa dostal do základnej zostavy, v úvodných troch dueloch La Ligy odohral takmer plnú minutáž a zaznamenal aj jednu gólovú prihrávku.

Atleticu sa však príliš nedarilo, keď nazbieralo len dva body za remízy s Alavesom a Elche.

