Žilina sa môže sústrediť na ligu. K prestupu neviem nič povedať, tvrdí Ďuriš

Žilina prehrala úvodný zápas na pôde poľského súpera 0:3. V domácej odvete otvoril skóre práve Ďuriš, no hostia do prestávky vyrovnali a ďalšie dva góly pridali v druhom polčase.

„Myslím si, že po tom, ako sme narástli, nie je problém sa nastaviť na ligu. Všetci na tréningoch makáme, baví nás to a chceme sa posúvať ďalej. Sami vidíme, čo sa nám podarilo dosiahnuť za tri týždne práce a ak budeme v tomto tempe pokračovať, budeme ešte lepší.

Veria, že budú úspešní

Osobne sa na ligu teším a verím, že rovnako to cítia všetci. Verím, že budeme úspešní,“ povedal mladý útočník na tlačovej konferencii po zápase.

Odchovanec žilinského futbalu už má za sebou pôsobenie v zahraničí, keď v jarnej časti sezóny 2023/24 hosťoval v talianskom Ascoli. Na Apeninskom polostrove strelil dva góly v jedenástich zápasoch, no tím zostúpil do Serie C.