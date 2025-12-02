Ďuriš sa etabloval v Nórsku aj vďaka krajanovi. Sezónu ukončil dvojgólovo

Slovenský futbalista Dávid Ďuriš sa po letnom odchode z MŠK Žilina rýchlo etabloval na novej klubovej adrese.
V skončenej sezóne nórskej Eliteserien nastupoval 26-ročný reprezentačný krídelník pravidelne za Rosenborg Trondheim, v drese ktorého si v 12 ligových zápasoch pripísal štyri góly.
Prvé dva strelil 18. októbra do siete Bryne (2:2), ďalší dvojgólový duel odohral v nedeľu. Tím sa s ročníkom rozlúčil domácim triumfom 6:0 nad Strömsgodsetom.
„Pri oboch akciách som sa snažil nájsť si vhodnú pozíciu v šestnástke. Pri prvej som bol viac z uhla, uvoľnil som sa a veril, že strela sa môže skončiť gólom, čo sa aj podarilo.
Pri druhej akcii som mal aj trocha šťastie, keďže pri zakončení loptu ešte nadvihol obranca a pravdepodobne mi dopomohol ku gólu,“ opísal pre TASR Ďuriš gólové momenty z 37. a 55. minúty.
VIDEO: Zostrih zápasu Rosenborg - Strömsgodset
Rekordný 26-násobný nórsky majster získal zatiaľ svoj posledný titul v roku 2018. V minulom ročníku Rosenborg zaostal za očakávaniami, keď obsadil až 7. priečku.
Ďalšia sezóna môže byť úplne iná
Majstrom sa stal po 34-ročnom čakaní Viking FK zo Stavangeru. „Povedali sa v klube veci, ktoré sa aj dali očakávať, že 7. miesto nie je to, čo sme chceli dosiahnuť.
Ak však budeme pracovať tvrdo a zapracujeme na slabých stránkach, tak ďalšia sezóna môže byť úplne iná ako táto. Stále ostávame pozitívni a vieme, čo treba zlepšovať,“ poznamenal Ďuriš.
V 200-tisícovom Trondheime si zvykol aj vďaka tomu, že v klube sa po príchode stretol s ďalším bývalým hráčom Žiliny Tomášom Nemčíkom. „Bol to on, kto ma tu prvých pár dní doslova držal za ruku.
Ale aj ostatní chalani v kabíne mi boli veľmi nápomocní a som za to veľmi vďačný. Pôsobenie v Nórsku mi zatiaľ dalo to, že viem, ako sa obliecť, aby mi nebola zima (smiech).
Ale nie, samozrejme mi to ukázalo, kde mám nedostatky a na čom potrebujem zapracovať. Osobne mi tunajšia liga príde fyzicky náročnejšia ako slovenská.
A to hlavne v zápasoch, kde je intenzita a tempo vyššie a hráči sú na lopte technicky veľmi zruční,“ porovnal obe súťaže Ďuriš.
Hráč s prezývkou „Dedo“ sa už teší na vianočné sviatky a oddych. „Pár dní po sezóne ešte ostanem v Nórsku, nakoľko ešte máme klubové povinnosti.
Sviatky plánujem stráviť hlavne v kruhu najbližších, ale najviac s mojou priateľkou a psíkom.“ Ďuriš sa v rozhovore pre TASR ešte pristavil aj pri baráži o postup na MS 2026, ktorá je na programe koncom marca.
Proti Kosovu očakáva náročný duel
Slováci potrebujú prekonať dve prekážky, aby sa prebojovali na šampionát do USA, Kanady a Mexika. Prvou bude 26. marca v Bratislave reprezentácia Kosova, ktoré ešte na MS neštartovalo.
Slovákom sa to podarilo raz - na MS 2010 v Juhoafrickej republike postúpili do osemfinále. „Je to tím, ktorý ukázal svoju kvalitu v kvalifikácii.
Pre nás je dôležité dobre sa pripraviť na súpera, pretože nás čaká určite náročný duel. Verím, že domáca pôda bude našou výhodou,“ dodal Ďuriš.