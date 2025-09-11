Kontroverznému rozhodcovi hrozí väzenie. Súd rieši nemravné video s dieťaťom

LONDÝN. Bývalý anglický futbalový rozhodca David Coote čelí obvineniam z uchovávania, zdieľania či natáčania nemravného videa s dieťaťom.
Za trestný čin najvyššej kategórie mu hrozí až šesťročné väzenie. Niekdajší arbiter z Premier League obvinenia popiera.
Podľa agentúry DPA sa Coote vo štvrtok postavil pred súd v Nottinghame, kde vyhlásil, že sa cíti byť nevinný. Prípad sa týka videa, ktoré polícia zaistila tento rok vo februári.
Podľa žaloby mal Coote vyhotoviť neslušný obsah týkajúci sa dieťaťa, obvinený je v súvislosti so sťahovaním, zdieľaním či ukladaním fotografií, resp. videí spojenými so zneužívaním. Po zadržaní bol exrozhodca podmienečne prepustený na kauciu.
U Cootea sa nejedná o prvý škandál. Už na konci roka 2024 ho prepustili zo spoločnosti profesionálnych rozhodcov, keď sa na sociálnych sieťach objavilo video, na ktorom hanlivo urážal vtedajšieho trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa.
Následne mu Anglická futbalová asociácia (FA) pozastavila činnosť na osem týždňov. Potom sa dostalo na verejnosť video z ME 2024, na ktorom Coote údajne užíva kokaín.
Európska futbalová únia (UEFA) mu vzápätí udelila zákaz činnosti až do júna 2026.