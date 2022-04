Beckhamov dom v Londýne vykradli, spôsobili škodu za niekoľko tisíc

LONDÝN. Maskovaný muž sa vlámal do londýnskeho domu bývalej futbalovej hviezdy Davida Beckhama. Zlodej sa do nehnuteľnosti vybral v čase, keď v nej boli aj manželka niekdajšieho anglického reprezentanta Victoria a ich 10-ročná dcéra Harper Seven.



Podľa denníka The Sun incident odhalil Beckhamov 17-ročný syn Cruz, keď sa vracal v noci domov a všimol si, že okno jeho izby je rozbité.

Zlodej vyraboval jednu z izieb domu v Kensingtone a vzal si šperky či elektroniku za niekoľko tisíc libier.

Spomenutý zdroj tiež informoval, že v rovnakom čase zlodeji "navštívili" ďalšie luxusné domy v danej oblasti.