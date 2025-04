Trojgólový prvý polčas priviedol DAC k triumfu. Košičanov môže veľmi mrzieť nepremenená penalta

Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Výborný zápas, možno na oko dva rozdielne polčasy. Do zápasu sme vstúpili výborne, strelený gól nám dodal krídla. Hrali sme jeden z najlepších polčasov v jarnej časti. Pripravovali sme sa na to, že Košice zmenia rozostavenie. V prvom polčase vedenie mohlo byť vyššie. Košice sú známe, že sa nikdy nevzdávajú a ukázali svoju kvalitu. Mali nejaké šance, na konci sme už neboli dôslední. Zápas nakoniec vyzeral dramatický, ale z celkového pohľadu je víťazstvo zaslúžené. Aj keď, samozrejme, máme priestor na zlepšenie.“

Roman Skuhravý, tréner Košíc: „Zaslúžená výhra domácich. Dnes nám chýbal výkon, nepodarilo sa mi nastaviť mužstvo na zápas. Pohybovo, agresivitou a mentalitou boli domáci od prvej minúty lepší. My sme vstúpili do zápasu až v 46. minúte. Na druhú stranu musím povedať, že odkedy som v Košiciach, prvýkrát sme podali chaotický výkon. Domáci naše chyby umne využili. Druhý polčas sme skorigovali výsledok, ale s hrou nemôžem byť spokojný. Zaslúžená výhra Dunajskej Stredy a my sa chystáme na ďalší zápas proti Žiline.“