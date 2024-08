Znechutenie z pohárovej Európy ich nepoznačilo. Bitku o Žitný ostrov vyhral DAC

Xisco Muňoz, tréner DAC: "Z našej strany to bol dobrý výkon. Musíme však ďalej pracovať, aby sme sa zlepšili a ďalej posúvali. Je obdobie, keď je náročné získavať body. Za uplynulých 14 dní pribudlo veľa cestovania. Teraz je ten moment, keď treba pokračovať v tvrdej práci, aby sme sa vyhli možným problémom. Uvedomujeme si, že treba veľa vecí zmeniť. Tri body sú dôležité, ale musíme hovoriť aj o tom, čo a ako treba zlepšiť."

Mikuláš Radványi, tréner Komárna: "Prvých 25 minút sme hrali organizovane, mali sme aj brejkové situácie, ktoré sme mali riešiť lepšie. Mali sme aj šancu, ak by sme z nej išli do vedenia, domáci by to mali ťažšie. Potom po polhodine domáci prevzali iniciatívu, mali viac príležitostí a do polčasu dali aj gól. V úvode druhého polčasu sme boli aktívni, boli aj situácie, kde však finálna fáza nebola ideálna. Keď som prestriedal, domáci úplne prevzali iniciatívu a pridali druhý gól. Záver sme si predstavovali inak, ale je to pre nás dobrá škola. Hráči zažívajú, aký je rozdiel medzi prvou a druhou ligou. Domácim gratulujem, vyhrali zaslúžene."