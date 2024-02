Výsledky v príprave možno neboli najlepšie. DAC chce zabojovať o hornú šestku

"Hlavnou úlohou bolo nájsť rýchlych hráčov na krídlo. Našli sme ich v osobách Dolčeka a Oddeia. Sú to hráči, od ktorých očakávame, že dokážu niečo vymyslieť. Ďalej sme chceli priviesť skúseného obrancu. Sme radi, že našu ponuku prijal Kačaraba.

Po jeseni piaty tím ligového pelotónu však čaká tuhý boj, pretože rovnaký počet 29 bodov má na konte aj trojica MFK Dukla Banská Bystrica, AS Trenčín a FK Železiarne Podbrezová.

Urblíka sme posunuli do Győru, Szolgai išiel do maďarskej ligy. K príchodom ešte dodám, že je tu Yapi, rýchly mladý obranca, Jürgens má zaujímavý profil, je rýchly kreatívny hráč," opísal situáciu v kádri výkonný riaditeľ FC DAC Jan Van Daele.

Odchodov bolo viac, čiastočne preto, lebo v lete sa niektorým skončia zmluvy. Veszelinov išiel do Fehérváru, Záhradník bude hrať v Šamoríne. Niarchos nenaplnil očakávania, preto dostal šancu v Michalovciach. S Risvanisom sme sa dohodli na ukončení kontraktu. Pintovi by sa skončila zmluva v lete, dostal výbornú ponuku z Portugalska.

"Černák, Petráš a Káčer momentálne trénujú v Šamoríne. Bola to kombinácia dôvodov, na jednej strane ich výkony a tiež prejavená túžba odísť. Od starších hráčov sme očakávali viac, aby boli lídrami, ale to sa nestalo.

Trojicu skúsených hráčov Samuel Petráš, Miroslav Káčer a Aleš Čermák vedenie klubu preradilo do Šamorína, ale dvere do DAC-u majú podľa van Daeleho stále otvorené.

Dunajská Streda absolvovala zimnú prípravu v domácich podmienkach, tréner Xisco Muňoz ju hodnotil pozitívne.

"Urobili sme pokrok. Hráči každý deň tvrdo pracovali. Bolo to naozaj náročné obdobie, ale hráči išli každý deň naplno, čo je pozitívne. Spoznávame nových hráčov, musíme byť trpezliví, prišli len pred niekoľkými týždňami. Videli sme, v čom sa musíme zlepšiť. Chceme, aby rovnováha v rámci kabíny a vekového zloženia bola ešte lepšia.

Výsledky v príprave možno neboli najlepšie, ale vidíme, kde sa musíme zlepšovať. Cez víkend sa začína liga a zameriavame sa na rovnováhu. V príprave sme mali veľa hráčov z akadémie, zasiahli do zápasov. Ďakujem im, že boli vždy k dispozícii. Je to cesta, čo chceme v budúcnosti ešte viac aplikovať, aby hráči videli, že majú cestu do prvého mužstva."

VIDEO: Tréner Xisco Muňoz hodnotí prípravu DAC.