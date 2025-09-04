Bude sa biť o pozíciu jednotky. DAC získal brankára, ktorý pomohol k postupu do Bundesligy

DUNAJSKÁ STREDA. Slovenský futbalový klub DAC 1904 Dunajská Streda angažoval nemeckého brankára Jana-Christopha Bartelsa.
S aktuálne tretím tímom tabuľky Niké ligy podpísal bývalý mládežnícky reprezentant zmluvu do konca sezóny s opciou na ďalší rok. Klub zo Žitného ostrova predstavil 26-ročnú posilu vo štvrtok prostredníctvom svojich kanálov.
Bartels má skúsenosti z nemeckej 2. Bundesligy. Mládežnícke roky strávil v TSG Schwabenheim, 1.FSV Mainz a 1.FC Kolín. Práve v Kolíne už bol súčasťou A-mužstva, ktoré v ročníku 2018/19 ovládlo druhú najvyššiu nemeckú súťaž a postúpilo do Bundesligy.
Pôsobil aj v rodnom Wiesbadene či Mannheime. Rodnú krajinu reprezentoval od vekovej kategórie do 15 rokov až do kategórie do 20 rokov.
„Z tejto výzvy sa veľmi teším, našiel som tu skvelé podmienky na ďalší krok v mojej kariére. Prichádzam do veľmi ambiciózneho klubu, ktorý je pre mňa perfektný, pretože mám rovnaký prístup.
Som si istý, že sa mi podarí rýchlo zapadnúť a že môžem tímu pomôcť k úspešnej sezóne. Toto je moja prvá úloha v zahraničí, vystúpil som zo svojej komfortnej zóny, ale som presvedčený, že toto je to správne prostredie na to, aby som zo seba vydal maximum.
Tento krok mi odporučili aj Sidney Friede a Niklas Sommer, ktorí boli v tom čase mojimi spoluhráčmi a tiež hrali za DAC,“ povedal Bartels pre klubový web DAC.
V Dunajskej Strede reagujú na zranenie brazílskeho brankára Filipeho. Bartels bude bojovať o miesto medzi troma žrďami so Srbom Aleksandarom Popovičom.
„Sme veľmi radi, že môžeme v DAC privítať Jana-Christopha. Jeho vedomosti a skúsenosti z neho robia cenného člena tímu. Momentálne čelíme neočakávanému problému na pozícii brankára a jeho príchod prinesie stabilitu a konkurenciu na jednom z najdôležitejších postov.
Sme presvedčení, že jeho podpisom sme posilnili náš tím a že bude schopný prispieť k dosiahnutiu našich cieľov v sezóne,“ dodal výkonný riaditeľ klubu Jan van Daele.