Zázemie klubu ho prekvapilo. Dunajskú Stredu posilní chorvátsky krídelník

BRATISLAVA.Slovenský futbalový vicemajster FC DAC 1904 Dunajská Streda získal chorvátskeho krídelníka Ivana Dolčeka z Hajduku Split.

Ako klub zo Žitného ostrova uviedol prostredníctvom svojho webu, dvadsaťtriročný hráč podpísal s Dunajskostredčanmi kontrakt do 30. júna 2027.



„Ako sme avizovali, jednou z priorít tohto prestupového okna je priviesť kvalitných hráčov do krídelných pozícií. Ivan patrí medzi hráčov, ktorých sledujeme už dlhší čas, prináša so sebou množstvo skúseností.