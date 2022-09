Dunajská Streda sa dočkala po troch zápasoch, v závere rozhodol Krstovič

Adrian Guľa, tréner D. Stredy: "Gratulujem mužstvu k víťazstvu a ďakujem fanúšikom, že stáli pri nás, aj keď to bol výkon na strednej úrovni. Mužstvo sa učí takéto zápasy vyhrávať. Z môjho pohľadu je to cenné víťazstvo. Súper bol dobre pripravený. Víťazstvo je pre mňa o to cennejšie, lebo môj otec dnes slávil 75. narodeniny, bol na štadióne a chlapci mu dali pekné víťazstvo. Bojovali sme, podarilo sa nám streliť gól. Ešte raz ďakujeme fanúšikom, ideme ďalej."

Norbert Hrnčár, tréner Michaloviec: "Prišli sme dobre pripravení, domácim sme znepríjemnili zápas, mali sme odchádzať minimálne s bodom. Sporné situácie nechcem komentovať, najprv si ich musím pozrieť. Boli sme kompaktní, rýchli, vypracovali sme si gólové šance a mali sme ich premeniť.

Rád by som poslal niektorých pánov, aby sa pozreli na chlapcov v kabíne, akí sú sklamaní. Domácim samozrejme gratulujem k víťazstvu. Pre mňa bolo cenné, že sme hrali vyrovnane s mužstvom, ktoré patrí k špici ligy. Výkon potešil, ale malo to byť s lepším efektom. Dal by som ešte otázku, kedy sa bude používať VAR na každom zápase? Mal by byť všade, na každom zápase."