DAC sa so sezónou rozlúčil triumfom, Krstovič sa stal kráľom strelcov

Adrián Guľa, tréner DAC: "Slovami ťažko vyjadrím tú emóciu, ako fanúšikovia poďakovali hráčom za sezónu. To bolo treba zažiť. Som rád, že som súčasťou tohto významného klubu. V zápase sme mali za cieľ poďakovať fanúšikom víťazstvom, urobiť maximum, aby bol Krstovič najlepší strelec, aby sme dosiahli najviac víťazstiev v sezóne, poďakovali Davisovi za posledných osem rokov.

To všetko sa podarilo. Zámer chalani splnili. Verím, že sa vrátime silnejší v novej sezóne. Urobíme všetko preto, aby sme mali ešte úspešnejšiu sezónu. Gratulujem Slovanu. Vážime si, že sme druhí, že sme zlomili veľa rekordov, ale verím, že budeme ešte silnejší. Fanúšikom ďakujem za fantastickú podporu. Verím, že v ďalšej sezóne sa nám podarí to, o čom všetci snívame."

Michal Ščasný, tréner Banskej Bystrice: "Do zápasu sme išli s nejakým zámerom, vzhľadom na to, že už v utorok hráme barážový duel o konferenčnú ligu. Preto sme nezobrali sedem hráčov. V zápase som videl iba pozitíva. Chalani, ako Migaľa, Kupčák, boli lídri mužstva. Niektorí hráči nastúpili prvýkrát. Je pozitívne, že s týmito chalanmi treba rátať do budúcna, vidieť progres. Dnes nepozerám na výsledok, odohrali sme slušný zápas a som milo prekvapený."