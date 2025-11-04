Ronaldo prehovoril o svojej blízkej budúcnosti. Blíži sa jeho koniec?

LISABON. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo prezradil, že čoskoro plánuje ukončiť svoju úspešnú kariéru.
V talkshow Piersa Morgana sa vyjadril k svojim myšlienkam o odchode do dôchodku a živote po futbale.
Štyridsaťročný útočník má na konte 952 gólov a je jedným z najuznávanejších hráčov v histórii futbalu. Koniec jeho bohatej kariéry je na dohľad.
„Bude to čoskoro. Ale myslím si, že budem pripravený. Samozrejme, že to bude ťažké. Pravdepodobne budem plakať. Ale ja si pripravujem svoju budúcnosť od 25, 26 či 27 rokov. Takže som presvedčený, že budem schopný zniesť tento tlak,“ vyhlásil.
Ronaldo si je istý, že sa zaobíde bez futbalu, pretože sa chce sústrediť na svoju rodinu a záujmy.
„Nič sa nevyrovná adrenalínu, ktorý mám z futbalu, keď strieľam góly. Ale všetko má svoj začiatok a všetko má svoj koniec. Mám aj iné vášne. Budem mať viac času pre seba, budem mať viac času pre svoju rodinu, aby som mohol vychovávať svoje deti.
Chcem nasmerovať Cristiana Juniora, pretože je vo veku, keď deti robia hlúposti. Bol som rovnaký. Mateo tiež miluje futbal. Chcem robiť viac zábavných vecí. Rád hrám padel s mojimi najbližšími priateľmi. A sme celkom dobrí,“ dodal.
Po začiatku kariéry v Sportingu Lisabon Ronaldo úspešne pôsobil v Manchestri United, Reale Madrid i Juventuse Turín. Počas svojho prvého účinkovania v Manchestri získal okrem iných trofejí tri tituly v Premier League a vyhral Ligu majstrov.
K saudskoarabskému klubu Al Nassr sa v roku 2022 pripojil po tom, čo po druhýkrát odišiel z Old Trafford.
Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty odkázal fanúšikom anglického klubu, aby od súčasného trénera Rubena Amorima neočakávali zázraky.
„Robí, čo môže. Zázraky sú nemožné. Má dobrých hráčov, ale niektorí z nich nemajú predstavu o tom, čo je Manchester United.
Tento klub je stále v mojom srdci, milujem ho. Sú na dobrej ceste, ale podľa mňa to nie je len o trénerovi a hráčoch,“ citovala majstra Európy z roku 2016 agentúra AFP.