Bude z Ronalda voľný hráč? Táto kapitola sa skončila, napísal po poslednom zápase

Celkovo od svojho príchodu do klubu v januári 2023 odohral za Al-Nassr 111 zápasov a zaznamenal 99 gólov. Napriek svojim výkonom sa mu však s tímom nepodarilo získať žiadny významný titul.

Jedinou trofejou zostáva víťazstvo v Arab Club Champions Cupe v roku 2023. Klub navyše v poslednom zápase neuspel v boji o kvalifikáciu do AFC Champions League Elite a sezónu zakončil na treťom mieste.

Zmluva Cristiana Ronalda s Al-Nassr platí do 30. júna 2025, no rokovania o jej predĺžení v posledných týždňoch stagnovali. Naznačuje to, že Portugalčan sa stane v lete voľným hráčom.

Ronaldo zároveň zdôraznil, že ukončenie kariéry zatiaľ nie je v pláne, čo podnietilo ďalšie dohady o jeho možnom prestupe.

Médiá špekulujú o viacerých variantoch jeho ďalšieho pôsobiska.

Najčastejšie sa spomína návrat do portugalského Sportingu Lisabon, kde Ronaldo začínal svoju profesionálnu kariéru, prípadne prestup do Major League Soccer (MLS) v USA.