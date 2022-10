Trest už pominul. Manchester si postup môže zaistiť aj s Ronaldom

MANCHESTER. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa v utorok opäť pripojil k spoluhráčom na tréningu Manchestru United.

Zapojil sa tak do prípravy pred štvrtkovým duelom Európskej ligy proti Šeriffu Tiraspoľ, v ktorom môžu "červení diabli" spečatiť svoj postup do play off.

Ronalda klub suspendoval, keď uplynulú stredu počas zápasu s Tottenhamom (2:0) svojvoľne zamieril do šatne niekoľko minút pred záverečným hvizdom.

Portugalčan sa ospravedlnil, musel však vynechať víkendový súboj proti Chelsea, ktorý sa skončil remízou 1:1. Správu priniesla AP.