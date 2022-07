Má rodinné problémy? Ronaldo nie je na predaj, vyhlásil tréner United

BANGKOK. Podľa hlavného trénera anglického futbalového klubu Manchester United Holanďana Erika ten Haga nie je portugalský útočníka Cristiano Ronaldo na predaj.

Vyhlásil to v pondelok počas predsezónneho turné v Thajsku, na ktorom 37-ročný CR7 chýba. Po Thajsku zavíta Manchester United aj do Austrálie.



Vedenie klubu mu údajne udelilo mimoriadne voľno pre nešpecifikované rodinné problémy, v zákulisí sa však čoraz hlasnejšie spomína jeho odchod z Old Traffordu.

"Nie je s nami, stoja za tým osobné dôvody," povedal Ten Hag a pokračoval: "S Cristianom Rolandom rátame do najbližšej sezóny. Teším sa na spoluprácu s ním."