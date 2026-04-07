Lobotkov tréner cíti šancu. Conte si vie predstaviť návrat na lavičku Talianska

Antonio Conte (Autor: SITA/LaPresse via AP)
TASR|7. apr 2026 o 15:49
Reprezentáciu viedol v rokoch 2014 až 2016.

Tréner futbalistov SSC Neapol Antonio Conte sa považuje za jedného z kandidátov na post kouča talianskej reprezentácie po odstúpení Gennara Gattusa.

Štyridsaťosemročný Gattuso skončil na lavičke národného tímu po neúspešnej baráži o postup na MS v USA, Kanade a Mexiku spolu s prezidentom Talianskej futbalovej federácie (FIGC) Gabrielem Gravinom a športovým riaditeľom Gianluigim Buffonom.

Kormidelník „Partenopei“, za ktorých nastupuje aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, povedal na tlačovej konferencii po víťazstve svojich zverencov v pondelkovom zápase 31. kola Serie A nad AC Miláno (1:0), že má dostatočné množstvo skúseností a pozná prostredie národného tímu z rokov 2014 až 2016, keď pôsobil ako tréner „azúrových“.

„Byť trénerom vlastného národného tímu je pekné. Reprezentujete svoju krajinu,“ citovala 56-ročného kouča agentúra DPA.

Bývalý tréner Tottenhamu dodal, že rozhodnutie ešte nie je na obzore a v hre sú aj iní kandidáti.

