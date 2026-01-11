Liverpool prišiel o obrancu do konca sezóny. Vážne sa zranil v zápase s Arsenalom

Conor Bradley leží na zemi zranený po incidente s hrášom Arsenalu Gabrielom Martinellim (tretí vpravo) v zápase 21. kola anglickej Premier League FC Arsenal - FC Liverpool.
Conor Bradley leží na zemi zranený po incidente s hrášom Arsenalu Gabrielom Martinellim (tretí vpravo) v zápase 21. kola anglickej Premier League FC Arsenal - FC Liverpool. (Autor: TASR/AP)
11. jan 2026 o 14:43
Severoírsky reprezentant hral v kvalifikácii na MS proti Slovensku.

Obranca Conor Bradley sa po vážnom zranení kolena musí podrobiť operácii a futbalistom FC Liverpool bude chýbať do konca prebiehajúcej sezóny.

Severoírsky reprezentant si vo štvrtkovom ligovom šlágri na ihrisku Arsenalu (0:0) poškodil kosť a väzy v ľavom kolene.

Nešťastný moment pre 22-ročného zadáka prišiel v nadstavenom čase inkriminovaného stretnutia v snahe odkopnúť loptu. Štadión neskôr opustil o barlách a s ortézou. „Utrpel vážne zranenie kolena.

V tejto fáze procesu nie je stanovený žiadny časový rámec pre jeho návrat na trávniky hry,“ uviedol Liverpool v nedeľu v oficiálnom stanovisku.

Jeho zranenie prinieslo aj kontroverziu, keď do neho krídelník Gabriel Martinelli po jeho páde na trávnik hodil loptu a ležiaceho hráča sa potom ešte snažil násilím vytlačiť z hracej plochy za autovú čiaru.

Viacerí britskí komentátori sa čudovali, že Martinelli vyviazol z incidentu bez vylúčenia, „iba“ so žltou kartou a Roy Keane, niekdajší kapitán Manchestru United, označil jeho počínanie vo vysielaní Sky Sports za „hanbu“.

Martinelli sa po zápase za svoj čin ospravedlnil s tým, že nevedel o tom, že protihráč je vážne zranený.

