Chelsea v Konferenčnej lige bez zaváhania. Maresca: Som veľmi šťastný z výkonov

Chelsea bola v ligovej fáze absolútne dominantná, v šiestich zápasoch nastrieľala 26 gólov a inkasovala päťkrát. Jej hráči kraľujú aj tabuľke strelcov. Lídrom je so šiestimi gólmi Guiu, druhý Christopher Nkunku má na konte o jeden zásah menej.

"Marc je trochu nešťastný, pretože Nicolas Jackson aj Christopher Nkunku sú na tom dobre. Keď ste hrotový útočník a iným hrotovým útočníkom sa darí, je to na zváženie. Je dôležité, aby hráči každý deň tvrdo pracovali a potom dostali šancu," vysvetlil Maresca podľa AFP.

"Nikdy som nikoho nevidel predvádzať taký pressing. Nespomaľuje a tvrdo na sebe pracuje. Až pri tom zabúdate, aký je mladý. Som rád, že dal hetrik, zaslúži si to," povedal na Španielovu adresu jeho spoluhráč Kiernan Dewsbury-Hall, ktorý zvýšil skóre na 3:1. Zaujímavosťou je, že zatiaľ čo v Európe Guiu vynikal, v domácej Premier League štartoval len raz a na trávniku strávil iba 23 minút.

Priamy postup do osemfinále si okrem Chelsea zaistilo ďalších sedem mužstiev. Sú nimi nezdolaná Vitoria Guimaraes, ACF Fiorentina, Rapid Viedeň, Djurgardens IF, FC Lugano, Cercle Bruggy a Legia Varšava.

Shamrock, ktorý s "The Blues" utrpel prvú prehru v súťaži, sa napokon umiestnil na 10. priečke a spoločne s ďalšími 15 tímami si zahrá play off o vyraďovaciu fázu. O dvojiciach mal rozhodnúť piatkový žreb v Nyone, ktorý bol na programe od 13.00 h.

Boje v konferenčnej lige sa skončili pre českú Mladú Boleslav. Tá v zostave so slovenským obrancom Martinom Králikom prehrala na pôde nórskeho Molde 3:4 a účasť v ďalšej fáze jej ušla o tri priečky. Ešte v 61. minúte pritom viedla 3:2, no krátko na to vyrovnal Markus Kaasa a jej šance na postup pochoval v nadstavenom čase Halldor Stenevik.

"Je ťažké hodnotiť také stretnutie, bolo to ako desať rôznych zápasov v jednom. Bolo v tom veľa emócií a teraz to strašne bolí. Mali sme loptu vo svojej moci a nakoniec sme dostali nezmyselný gól z protiútoku.

V nadstavení takto nemôžeme inkasovať. Niektorí hráči vedia, kedy faulovať za každú cenu, pokojne aj za kartu. Možno nám v tomto momente naozaj chýbala väčšia skúsenosť," konštatoval po zápase tréner Mladej Boleslavi Andreas Brännström.