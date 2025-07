ONLINE: Chelsea FC - Paríž St. Germain dnes (finále, MS klubov, LIVE)

Les Rouge et Bleu mají za sebou jednu z nejlepších sezón ve své klubové historii. Počtvrté v řadě dokázali ovládnout domácí Ligue 1, ale ještě mnohem většího úspěchu docílili na evropské scéně. Ve skupinové fázi Ligy mistrů skončili na patnáctém místě a v playoff poté předvedli neskutečnou jízdu. Tu zakončili jedním z nejlepších výkonů roku, když ve finále zničili Inter poměrem 5:0, a poprvé v historii tak v milionářské soutěži triumfovali. Sezóna to pro svěřence Luise Enriqueho může být ještě lepší, čeká je už jen jeden soupeř. Na Mistrovství světa klubů sice jednou zaváhali ve skupině, když padli 0:1 s Botafogem. Zbylé dvě utkání proti Atléticu Madrid a Seattlu ale zvládli s přehledem a playoff si zajistili prvním místem. Ve vyřazovací fázi zatím Pařížané válcují jednoho soupeře za druhým, čtyřmi brankami vyřadili Inter Miami a také v semifinálovém zápase Real Madrid. Proti oběma celkům udrželi čisté konto a gól neobdrželi ani v zatím svém nejvyrovnanějším zápase playoff. Ve čtvrtfinále hráli dlouho vyrovnaně s Bayernem. V posledních patnácti minutách se jim podařilo dvakrát skórovat a zápas dotáhli do vítězného konce i přes to, že dohrávali v devíti lidech.Fabián Ruiz – 3 góly a 1 asistenceAchraf Hakimi – 2 góly a 2 asistenceOusmane Dembélé – 2 góly a 1 asistenceHernández L., Mukiele N., Pacho W.