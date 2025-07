Veľké finále ovládol anglický génius. Trump zostal na pódiu a všetkých zaskočil

„Symbolizuje to radosť, vášeň a odhodlanie pre hru, navyše je to sranda, ladí to s mojím menom,“ vysvetlil Palmer. Má prezývku Cold Palmer.

„Možno som to neurobil prvý, ale všetci vedia, že je to moja oslava. Keď to vidím u iných, hlavne u detí, je to povznášajúce. Nedávno som bol ako oni,“ dodal Angličan.

Paríž Saint Germain bol pred zápasom považovaný za jasného favorita. Víťaz Ligy majstrov v tejto sezóne vyhral všetko, až na nedeľňajšie finále MS klubov.

Najlepší hráč turnaja

„Je to skvelý pocit. O to lepší, že pred zápasom o nás všetci pochybovali, vedeli sme to. Predviesť takýto zápas, aký sme zvládli, je to dobré. Mám rád finále. Opäť sa to podarilo,“ pokračoval Palmer.