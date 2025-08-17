Majstrov sveta vrátil na zem Crystal Palace. Eufória fanúšikov sa zmenila na rezignáciu

Enzo Maresca.
Enzo Maresca. (Autor: TASR/AP)
REUTERS|17. aug 2025 o 20:18
Chelsea mala šťastie, že sa neocitla v nevýhode už v 13. minúte.

LONDÝN. Obrovský transparent s nápisom „Majstri sveta“ sa rozvinul na tribúne The Shed na Stamford Bridge pred návratom Chelsea do domácej súťaže v nedeľu, len krátko po tom, čo klub minulý mesiac triumfoval na Klubových majstrovstvách sveta.

No po bezgólovej remíze s Crystal Palace už fanúšikovia nemali pochýb o rozdiele medzi letným turnajom a náročnosťou Premier League, a to aj napriek ďalším zvučným posilám v kádri.

Chelsea mala šťastie, že sa neocitla v nevýhode už v 13. minúte, keď Eberechi Eze presne trafil z priameho kopu. Gól však neplatil kvôli technickému porušeniu pravidiel – spoluhráč hostí totiž stál v zlom postavení v múre.

Debutujúci Joao Pedro a Jamie Gittens sa výraznejšie nepresadili a paradoxne najviac zaujal 19-ročný stopér Josh Acheampong, ktorý nastúpil v strede obrany.

Po eufórii zo suverénneho víťazstva 3:0 nad Parížom Saint-Germain vo finále Klubového MS 13. júla a prípravných výhrach nad Leverkusenom a AC Miláno pôsobil nedeľný zápas na domácich priaznivcov sklamaním.

Chóry „Už sme vyhrali všetko“ postupne utíchali, keď sa Chelsea nedarilo prejsť cez pevné línie Palace a s pribúdajúcimi minútami sa štadiónom niesla skôr rezignácia.

VIDEO: Neuznaný gól Ezeho

Tréner Enzo Maresca však našiel aj pozitíva. Vyzdvihol výkon svojho mladého tímu proti víťazovi FA Cupu z minulej sezóny a najmä prínos brazílskeho krídelníka Estevaa, ktorý po príchode na ihrisko v 54. minúte priniesol rýchlosť a dynamiku.

Osemnásťročný talent mal dokonca veľkú šancu rozhodnúť, keď ho našiel centrom Marc Cucurella, no Estevao zakončil vysoko nad bránu.

„Ukázal osobnosť a bude veľmi dôležitým hráčom pre tento klub,“ chválil ho Maresca.

Taliansky kouč zároveň odmietol tvrdenia, že Chelsea mala príliš krátku prípravu na sezónu, keďže ešte do polovice júla účinkovala v Spojených štátoch.

Dres Chelsea s logom klubových majstrov sveta.
Dres Chelsea s logom klubových majstrov sveta. (Autor: REUTERS)

„Nemyslím si to, pretože až do konca sme bojovali a snažili sa vyhrať,“ povedal novinárom.

Tréner Crystal Palace Oliver Glasner čelil otázkam o budúcnosti Ezeho, ktorý je podľa správ prestupovým cieľom Tottenhamu aj ďalších klubov.

„Je to rozhodnutie klubu, uvidíme, čo sa stane,“ reagoval Rakúšan.

