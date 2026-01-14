Napínavé londýnske derby rozhodol jediný gól. Arsenal získal lepšiu pozíciu do odvety

Radosť hráčov Arsenalu po góle proti Chelsea.
Radosť hráčov Arsenalu po góle proti Chelsea. (Autor: TASR/AP)
14. jan 2026
Odveta je na programe 3. februára.

Anglický ligový pohár - 1. zápas semifinále

Chelsea - Arsenal 2:3 (0:1)

Góly: 57. a 83. Garnacho - 7. White, 49. Gyökeres, 71. Zubimendi

Futbalisti Arsenalu triumfovali v prvom zápase semifinále anglického Ligového pohára na pôde FC Chelsea 3:2. Domácim nestačili ani dva góly Alejandra Garnacha.

V londýnskom derby poslal hostí už v 7. minúte hlavičkou do vedenia Ben White a po prestávke zvýšil na 2:0 Viktor Gyökeres, ktorý využil chybu brankára Roberta Sáncheza.

V 57. minúte síce znížil Garnacho, ale o štvrťhodinu neskôr vrátil „Gunners“ dvojgólové vedenie Martin Zubimendi.

Záverečné slovo mal Garnacho, ktorý v 83. minúte skorigoval z dorážky na konečných 2:3. Odveta je na programe 3. februára.

    dnes 23:08
