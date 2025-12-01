Arsenal v šlágri nevyužil početnú výhodu. Arteta: Bol to intenzívny týždeň

Tréner futbalistov Arsenalu Londýn Mikel Arteta bol po nedeľňajšej remíze s Chelsea 1:1 sklamaný, no zároveň aj hrdý na svoj tím.
„Kanonieri“ nedokázali v šlágri 13. kola Premier League využiť početnú výhodu, ktorá trvala od 38. minúty, no podľa ich kormidelníka je dôvod na spokojnosť, najmä vzhľadom na náročný týždeň.
„Aj tak si myslím si, že sme dnes mali zvíťaziť, no nedokázali sme to,“ uviedol Arteta.
Arsenal zdolal počas predošlého víkendu v severolondýnskom derby Tottenham 4:1 a v stredu triumfoval aj nad Bayernom Mníchov (3:1) v Lige majstrov. „Bol to veľmi intenzívny týždeň.
Najskôr sme odohrali emotívne derby s nutnosťou zvíťaziť, potom sme čelili Bayernu Mníchov. V týchto zápasoch sme prišli o niektorých hráčov, preto sme dnes (proti Chelsea) museli hrať inak než zvyčajne,“ konštatoval Arteta.
Jeho tím nastúpil bez zranených stredných obrancov Williama Salibu a Gabriela Magalhaesa, chýbal aj Leandro Trossard a iba v pozícii náhradníkov nastúpili Martin Ödegaard a Viktor Gyökeres.
VIDEO: Zostrih zápasu Chelsea - Arsenal
Londýnske derby má vždy špecifický náboj, tentoraz mu na význame pridalo aj postavenie tímov v tabuľke a ich súčasná forma.
Rozhodca udelil päť žltých kariet
Arsenal doň vstúpil v pozícii lídra Premier League, Chelsea sa po troch víťazstvách po sebe posunula na 3. miesto.
Takmer 40-tisíc divákov sledovalo na Stamford Bridge už v prvom polčase atraktívne dianie.
Rozhodca v ňom udelil päť žltých kariet a v 38. minúte aj červenú pre stredopoliara Chelsea Moisesa Caiceda po faule na Merina. „Bol to veľmi intenzívny a emotívny zápas. Od začiatku bolo cítiť, o koľko ide.
Tie dva tímy dávali do každej akcie všetko. Bolo tam veľa zásahov rozhodcu a to zmenilo kontext hry,“ konštatoval Arteta.
Hostia mali v početnej výhode viac z hry
Domáci však aj napriek oslabeniu išli do vedenia, keď v 48. minúte skóroval hlavou Trevoh Chalobah. Arsenal vyrovnal o jedenásť minút zásluhou Mikela Merina.
Hostia mali v početnej výhode viac z hry, častejšie držali loptu a podnikli aj viacero ofenzívnych akcií, ale bez želaného efektu. Arsenal má po 13. kole na čele tabuľky päťbodový náskok na Manchester City, Chelsea je tretia so šesťbodovou stratou na lídra.
Arsenal neprehral v 17. súťažnom zápase po sebe (14-3-0) a na ihrisku Chelsea bodoval siedmykrát po sebe (3-4-0). Zatiaľ naposledy prehral na Stamford Bridge v zápase Ligy majstrov v máji 2019.
Po nevyužitej početnej výhode hovoril tréner Arteta o zmiešaných pocitoch: „Po všetkom, čím sme si tento týždeň prešli, to bolo pozitívne - ale stále som sklamaný, že sme nezískali tri body.“
Obranca Chelsea Reece James patril podľa pokročilých štatistík k najlepším hráčom zápasu, po ktorom ho tešil spôsob, akým sa jeho tím vyrovnal s početnou nevýhodou.
Chelsea sa ani s desiatimi hráčmi nestiahla do defenzívy, naopak, aj gólom potvrdila svoje ofenzívne ambície. „Som hrdý na tento tím. Je mladý, ale zároveň išiel odvážne proti tímu, ktorý je momentálne na čele ligy.
Neprejavili sme strach a snažili sme sa zvíťaziť. Žiaľ, nepodarilo sa nám to, ale odniesli sme si veľa pozitív,“ povedal James.