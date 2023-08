V Česku sa zrodil nevídaný debakel. Chlapcov mi bolo ľúto, vravel autor jedenástich gólov

Ako to je vôbec možné? Futbalisti áčka Řepišta pre nezhody s vedením klubu odmietli nastúpiť.

„Z dôvodu dlhodobých nezhôd s vedením TJ Řepiště, a to konkrétne s predsedníčkou pani Kišovou a pánom Kurákom, sa A-mužstvo rozhodlo nenastúpiť v ďalšom kole MOL Cupu proti Prostějovu. Všetkým fanúšikom sa ospravedlňujeme,“ uvádzalo na sociálnych sieťach.

Pred štrnástimi dňami oslavovalo Řepiště postup do hlavnej fázy pohára výhrou 4:0 na ihrisku Valašského Meziříčí. Stretnutie odvysielala Česká televízia.

Chlapcom som hovoril, nech mi nahrávajú. Ja som iba vystrelil a spadlo to tam. Koľkokrát mohli dať góly aj oni, ale radšej mi prihrali,“ vravel s úsmevom jedenásťgólový strelec.

Na jedenásť zásahov nepotreboval penaltu. Ani by ju nešiel kopať.

Podobný strelecký koncert zaznamenal iba za žiakov. Medzi dospelými nikdy.

„Dal som jedenásť gólov, čo je pekné. Ale veľmi som si to neužil. Skôr mi tých chlapcov bolo ľúto.

Chceli si zahrať, bol to pre nich veľký zápas. Klobúk dole pred nimi, že vôbec nastúpili a chceli to dohrať. Snažili sa byť konkurencieschopní. Boli správni, ale bohužiaľ. Bolo to dehonestujúce až nedôstojné,“ komentoval.