Plzeň v závere zachránila penalta. O výhre rozhodol bývalý hráč z Premier League

Skúsený český útočník Matěj Vydra v drese Viktorie Plzeň.
Skúsený český útočník Matěj Vydra v drese Viktorie Plzeň. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. aug 2025 o 20:10
ShareTweet0

Matěj Vydra strelil už svoj piaty gól v ligovom ročníku.

PRAHA. Futbalisti FC Viktoria Plzeň zdolali v 6. kole českej Chance ligy 2:1 Karvinú, za ktorú odohral celý zápas slovenský stopér Dávid Krčík.

V nadstavenom čase rozhodol z penalty Matěj Vydra. Pre útočníka so skúsenostiam z Premier League to bol 5. gól v tomto ligovom ročníku.

Zlín sa bodovo dotiahol na prvú Spartu Praha, ktorá má nedeľný zápas s Duklou Praha k dobru. Najtesnejším rozdielom zvíťazil nad Libercom, za ktorý hral do 67. min. Lukáš Letenay a z lavičky naskočil neskôr Patrik Dulay.

Daniel Danihel videl žltú kartu a odohral plnú porciu minút za Teplice, ktoré prehrali s Jabloncom 0:1. Za hostí hral do 90. min. Sebastian Nebyla.

Chance liga - 6. kolo:

Zlín - Slovan Liberec 1:0 (1:0)

Gól: 42. Kalabiška (z 11 m)

/M. Pišoja hral do 77. min., S. Belaník na lavičke náhradníkov - L. Letenay do 67. min., P. Dulay nastúpil v 76. min., I. Krajčírik na lavičke/

Viktoria Plzeň - Karviná 2:1 (1:0)

Góly: 35. Durosinmi, 90+3. Vydra (z 11 m) - 69. Štorman.

/M. Tvrdoň na lavičke - D. Krčík odohral celý zápas/

FK Teplice - FK Jablonec 0:1 (0:1)

Gól: 11. Jawo

/D. Danihel odohral celý zápas a v 82. min. videl ŽK, M. Riznič odohral celý zápas, J. Jakubko na lavičke, R. Ludha na lavičke - S. Nebyla do 90. min., S. Lavrinčík od 90+7. min/

Tabuľka Chance ligy

Česko

    Skúsený český útočník Matěj Vydra v drese Viktorie Plzeň.
    Skúsený český útočník Matěj Vydra v drese Viktorie Plzeň.
    Plzeň v závere zachránila penalta. O výhre rozhodol bývalý hráč z Premier League
    dnes 20:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»Plzeň v závere zachránila penalta. O výhre rozhodol bývalý hráč z Premier League