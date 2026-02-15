Slováci zariadili triumf Jablonca. Mužstvo sa vďaka tomu vrátilo späť do prvej trojky

Dominik Hollý
Dominik Hollý (Autor: X/FK Jablonec)
TASR|15. feb 2026 o 16:26
ShareTweet0

Dominik Hollý a Sebastian Nebyla sa postarali o góly.

Slovenskí futbalisti Dominik Hollý a Sebastian Nebyla sa postarali o góly Jablonca pri víťazstve 2:0 v Pardubiciach.

Skóre nedeľného stretnutia 22. kola českej ligy otvoril v 76. minúte 22-ročný stredopoliar Hollý, pre ktorého to bol prvý presný zásah v tejto sezóne.

Jeho 24-ročný krajan Nebyla v 82. minúte pridal druhý gól hostí a taktiež svoj prvý v prebiehajúcom ročníku najvyššej českej súťaže.

Jablonec sa v priebežnej tabuľke vrátil na 3. miesto o bod pred štvrtú Plzeň. Pardubice, za ktoré nastúpil v 65. minúte 22-ročný slovenský obranca Samuel Kopásek, sú na 10. pozícii.

Česká liga - 22. kolo:

FK Pardubice - FK Jablonec 0:2 (0:0)

Góly: 76. Hollý, 82. Nebyla

/S. Kopásek nastúpil v 65. minúte - S. Nebyla hral do 90. minúty a strelil gól, D. Hollý odohral druhý polčas a strelil gól, S. Lavrinčík do zápasu nezasiahol/

Tabuľka českej ligy

Česko

    Dominik Hollý
    Dominik Hollý
    Slováci zariadili triumf Jablonca. Mužstvo sa vďaka tomu vrátilo späť do prvej trojky
    dnes 16:26
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»Slováci zariadili triumf Jablonca. Mužstvo sa vďaka tomu vrátilo späť do prvej trojky