Sparta vyhrala základnú časť českej ligy, má o dva body viac ako Slavia

Do nadstavbovej skupiny o titul pôjdu zverenci dánskeho trénera Briana Priskeho s dvojbodovým náskokom pred mestským rivalom Slaviou, ktorá v nedeľnom zápase 30. kola prekvapujúco iba remizovala doma s Hradcom Králové 1:1.

Prvé miesto po základnej časti má pre Spartu okrem domáceho prostredia v dôležitom zápase so Slaviou ešte jednu výhodu - v prípade rovnosti bodov na konci nadstavby by mali "rudí" navrch bez ohľadu na vzájomnú bilanciou so Slaviou.