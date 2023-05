VIDEO: Oslavy na pumpe, trúbenie za volantom. Sparta získala majstrovský titul

„Som strašne šťastný, že som pri tom, kedy je Sparta opäť najlepšia v republike. Všetky kroky vedenia napovedajú tomu, že to bude zas stará Sparta, ktorá bude dominovať,“ v rozhovore pre O2 TV Šport hovoril dojatý kapitán Ladislav Krejčí mladší.

„Realita je neskutočná. Ďakujem všetkým, ktorí sa o ňu postarali a dreli na tom každý deň. Ukázalo sa, akí silní sme. Dokázali sme sa uzavrieť a veriť svojmu cieľu. Nemyslieť na to, čo kto hovorí vonku. Sme majstri a najlepší v republike,“ dodal.

Dostal som z Prahy veľa gratulačných správ, ktoré si vážim. Bývalým spoluhráčom fandím a prajem Sparte len to najlepšie,“ pre Sportnet povedal Hancko, ktorý s pražským klubom vyhral Český pohár.

„Videl som každý zápas Sparty. Ak sme teda v tom čase nehrali. S chalanmi som v kontakte, žiadne zásluhy si však nepripisujem. I keď to je zaujímavé.

Zaujímavosťou je, že tri zápasy v majstrovskej sezóne odohral aj Dávid Hancko, ktorý nedávno spečatil titul s holandským Feyenoordom Rotterdam. Aj jemu sa tak tento titul zapíše do životopisu.

„Čaká nás dlhá cesta domov, teším sa,“ smial sa tréner Brian Priske.

„Videl som veľa fanúšikov so slzami v očiach a som neskutočne šťastný, že sme to dokázali. Som rád, že som súčasťou tohto tímu. Máme tu super chlapcov, ktorí si to svojimi výkonmi úprimne zaslúžili,“ pre oficiálnu stránku klubu dodal tréner.