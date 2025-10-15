Česká blamáž v kvalifikácii má následky. Hašek skončil na lavičke reprezentácie

PRAHA. Česká futbalová reprezentácia odvolala hlavného trénera Ivana Haška. Spolu s ním sa s mužstvom lúči aj asistent Jaroslav Veselý.
Odvolanie prišlo tri dni po prekvapivej prehre Čechov na Faerských ostrovoch v kvalifikácii na MS 2026.
Oznámili to idnes.cz a isport.cz, zväz zatiaľ informácie oficiálne nekomentoval.
Vedenie federácie však zvolalo tlačovú konferenciu na 13.00 h, na ktorej mali vystúpiť predseda FAČR David Trunda a generálny manažér reprezentácii Pavel Nedvěd.
Českí futbalisti zaznamenali v nedeľu azda najpotupnejší výsledok v ére samostatnosti, po ktorom sa okamžite začalo hovoriť o odchode trénera.
Národný tím po prehre a následnom triumfe Chorvátska takmer isto prišiel o šancu na priamy postup na šampionát.
Generálny manažér Nedvěd hovoril o neakceptovateľnom výkone a po návrate do Česka sa chystal situáciu riešiť. Odchod z Tórshavnu však skomplikovalo počasie a Česi namiesto pondelka odleteli až v utorok doobeda.
„Prepadli sme, to je bez debát. Výkon aj výsledok boli zlé. Zápasy tu sú náročné a keď urobíte chyby, ťažko sa to otáča. Keď nepremeníte šance, súper potom rastie. Chýbalo mi tam toho veľa, hlavne osobná odvaha, dravosť.
Či to bol môj posledný zápas, povedať nedokážem. Nerozhodujem o tom. S Pavlom Nedvědom som sa už videl, ale nehovorili sme spolu,“ povedal šesťdesiatdvaročný tréner tesne po zápase. Hašek viedol národný tím od januára 2024 a zmluvu mal do konca kvalifikácie vrátane baráže.
Mužstvo viedol v 21 zápasoch, z ktorých jedenásť vyhral, päťkrát remizoval a päťkrát prehral, no ako pripomína idnes.cz, Česi pod jeho vedením nezdolali nikoho zo širšej európskej špičky.