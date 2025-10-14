Česi konečne odleteli z faerského zajatia. O Haškovi sa rozhodne v Prahe

TÓRSHAVN. Českým futbalovým reprezentantom sa konečne podarilo odcestovať z Faerských ostrovov.
Klimatické podmienky v krajine sa zlepšili a ich lietadlo mohlo v utorok doobeda vzlietnuť. Informoval o tom portál idnes.cz.
Česi v nedeľnom zápase kvalifikácie MS 2026 prekvapivo podľahli domácemu výberu 1:2.
Z Faerských ostrovov mali pôvodne odletieť už v pondelok, ale lietadlu, ktoré ich malo vyzdvihnúť, sa pre zlé počasie nepodarilo na ostrovoch pristáť. Zverenci trénera Ivana Hašeka tak museli zostať v krajine do utorka.
Bezprostredne po prílete Čechov zasadne v Prahe vedenie tamojšej futbalovej asociácie, ktoré sa bude zaoberať pozíciou hlavného kouča.
Generálny manažér českých reprezentácií Pavel Nedvěd hovoril po dueli s Faerčanmi o neakceptovateľnom výkone a situáciu sa chystal riešiť. Zo svojej pozície môže navrhnúť Haškovo odvolanie.