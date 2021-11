Hráčovi Slavie po zápase nepodali ruku. Je hanbou Plzne, hovoria o ňom

Tréner Jindřich Trpišovský sa snažil obrúsiť hrany konfliktu: "Úprimne, toto je medzi hráčmi. Je to vec Michaela a nechcem to za neho komentovať. Som rád, že hrá za Slaviu a že dal gól," citoval ho portál idnes.cz.

Tomu ešte v prvom polčase po exportnej strele VAR zmaril radosť z gólu pre ofsajd. Sparta v zápase nepremenila jednu penaltu a na 2:2 inkasovala práve z pokutového kopu v 88. minúte. Túto situáciu dlho skúmal VAR a rozhodca ju nakoniec potvrdil.

"Všetci vieme, že Baník sa dvíha a v tabuľke sa dostáva na pozície, kde by mal byť. Dvakrát sme viedli, vývoj zápasu bol v našej réžii a nakoniec stratíme dva body. To je zlé. Vadí mi spôsob, ako sme tie góly dostali. Loptu stratili hráči, ktorí by to robiť nemali (Pavelka, Dočkal - pozn.).

Nie sú to žiadni mladí chlapci. Ideme útočiť, potom je strata obrovskou chybou. Pykali sme. Keď dvakrát vedieme a nezvíťazíme, je to hrubá chyba. V defenzíve sme neboli silní," zhodnotil tréner hostí Pavel Vrba. Sparta je v tabuľke štvrtá, na vedúcu Plzeň stráca tri body, na druhú Slaviu dva, resp. na tretie Slovácko jeden bod.