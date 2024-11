Barcelona rieši problém, v La Lige opäť nastúpi bez veľkej hviezdy

BARCELONA. Útočník Barcelony Lamine Yamal opäť vynechá zápas kvôli zraneniu členka, no tréner Hansi Flick očakáva, že ostatní hráči predvedú dobrý výkon v zápase proti Celte Vigo v La Lige.

„Proti Realu Sociedad sme nehrali dobre, ale nebolo to kvôli absencii Lamineho. Je to pre nás kľúčový hráč, no máme možnosti hrať kvalitne aj bez neho,“ povedal Flick na piatkovej tlačovej konferencií.